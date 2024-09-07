重複入帳「上萬國軍領雙倍薪」　中華郵政道歉！研擬防呆機制

▲有郵局薪轉帳戶重複入帳上萬筆，多數已追回。上圖為示意資料照，非事發郵局。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導



不少民眾薪資轉帳採用郵局帳戶，9月5日傳出中華郵政台中民權路郵局撥薪作業重複入帳，1萬0964名國軍領到雙倍薪，郵局發現後補救，2天內火速追回3.8億元，剩41萬元還未追回。中華郵政公司晚間也發出聲明致歉，並提改善方案，研擬系統防呆機制。

中華郵政公司今傍晚發出聲明，對台中郵局委辦撥薪重複入帳造成儲戶不便，表達深致歉意並承諾積極檢討改善。

中華郵政表示，該案為國防部中部地區單位委託郵局辦理官兵薪資發放，薪資發放過程中因郵局同仁作業疏失 ，以致重複誤發 。中華郵政公司薪資轉存作業訂有完整作業流程及內部控制制度，系統作業運作正常，這次發生重複發放情形非屬系統面問題，主因係郵局經辦人員處理薪資轉存檔案時未落實確認資料是否已上傳成功，誤認原上傳批次失敗，故又建檔同一批次發放資料，才造成本案重複發放情形。

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中華郵政指出，該案發生後，中華郵政公司即就溢發款項進行沖銷調整，除少部分帳戶已提領，致餘額不足，無法調整外，多數款項均已完成溢撥款項沖回，國防部亦積極協助通知餘額不足帳戶儘速回補 ，截至今日營業結束尚有12筆款項，金額41萬餘元尚未回補。

中華郵政強調，針對此次事件，中華郵政公司除將強化人員專業教育訓練及加強作業程序面複核機制外，並就資訊系統面研擬新增多項薪資轉存系統防呆機制，避免類此情形再次發生。