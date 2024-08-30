花蓮男涵洞喝酒被輾死！岸巡人員肇事落跑還滅證　海巡署開鍘了

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第一二岸巡隊和平安檢所2名人員，29日執勤不慎撞死人，涉嫌肇事逃逸、還刪除行車記錄器畫面，今天被依過失致死等罪移送。海巡署啟動汰除程序，將召開軍評會。

花蓮秀林鄉和中部落楊姓、江姓男子29日上午10時許相約一處橋梁涵洞聊天，江男聊到一半去買酒，回來發現楊男倒在路邊，全身多處擦挫傷、沒有氣息「很像被車壓過」，趕緊報警求援。江男向警方表示，事發後有1海巡人員開車過來問他「有沒有怎樣」，之後要再找對方，就已經不見人影了。

▲花蓮秀林鄉和中部落楊姓、江姓男子相約在涵洞喝酒聊天。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣新城警分局偵查隊長張軒智30日對外表示，楊男送醫宣告不治，依監視器畫面，發現事發前有海巡公務車經過，第一時間詢問海巡人員但沒有人承認，單位主管甚至涉嫌幫助隱匿，但是警方調閱監視器畫面，發現案發前只有海巡車經過，鎖定33歲邱姓、26歲簡姓海巡人員，二度上門詢問，2人才坦承撞到人，因太緊張逃離現場。直到看到警方拿出路面監視器，才終於認罪。

警方同時指出，查扣海巡公務車行車記錄器，發現記憶卡疑遭格式化，已無法看到事發狀況，後續將送專業單位還原畫面，依過失致死等罪將2人函送法辦。

▲楊男倒在路邊，全身多處擦挫傷、沒有氣息「很像被車壓過」，江姓男子趕緊報警求援。

海巡署新聞資料指出，涉案花蓮縣秀林鄉肇事的2名海巡人員，已立即啟動汰除程序，東部分署依法在24小時內召開軍評會嚴處。2名涉案海巡人員已先停派勤務，全力配合司法單位調查，絕不包庇袒護，海巡一向以保護人民生命財產安全為己任，此事件造成傷害深感痛心。

海巡署發言人副署長謝慶欽表示，對此不幸事件至表遺憾，針對第一時間隱匿的主管、及可能涉及肇事逃逸及滅證部分，查證屬實後將針對人員進行懲處，記大過以上處分、最重會列汰除對象。同時持續將加強內部教育訓練，杜絕類似事件再發生，有任何進一步資訊，將第一時間對外公布，確保公開透明。

▲江男表示，事發後有1海巡人員開車過來問他「有沒有怎樣」，之後就不見人影。