烏龍指控「害遊客被搜包」　文創股長正式道歉了！

▲該名母親投訴，文創股長的員工「烏龍指控」女兒偷竊，她要求道歉還被對方嗆聲。（圖／記者林東良翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前寫下長文控訴，在逛文博會時，遭攤位「文創股長 STARup hub」員工指控她女兒偷竊，要求搜全家的包包，後來證實是一場烏龍，但對方不僅沒道歉，還嗆「歡迎檢舉」。消息曝光後，大票網友留言灌爆，而「文創股長 STARup hub」昨日也發聲明正式道歉。

粉專「文創股長｜STARup hub」昨日發出聲明，表示「首先，我們想對於這次事件給家長和小朋友帶來的任何困擾與影響，正式表達歉意。在此文創股長先向家長和小朋友致上最高歉意。」

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而針對此次事件，粉專強調，有部分內容與現場事實不符，於是作出以下澄清：

1.針對各位最關心的「強行搜包、搜身」一事，以下還原當時狀況：

在事件發生當下，我們溝通過程中，從未與小朋友有任何對話、肢體接觸，更絕無「強制搜身搜包」及「質問小朋友」的情事發生，而是在與家長的溝通下，由家長主動打開包包，且無搜身舉動，但對於溝通過程中造成的困擾，我們非常抱歉。

2.針對網路提出我們態度不佳表達「歡迎檢舉」，以下還原當時狀況：

因為事發現場在場內，為不影響鄰近攤位及逛展民眾，所以我們提出如果需要，可以一起找大會處理（第三方公正單位），若家長有任何覺得不妥，亦可以跟大會提出申訴或檢舉，並非如網路所述以不佳態度表達。

3.針對網路提出我們不報警一舉，以下還原當時狀況：

溝通過程中，家長有數度表達要報警，我們也表示同意，但在家長主動打開包包後，家長即表示可否離開了，對此我們也尊重，所以當下才無立即報警。

最後，粉專表示，「由於此事件在現場引起的騷動以及網路上的評論，我們也誠摯的向被影響到的鄰近攤位、創作者們、逛展民眾及大會主辦單位表達歉意，我們也再次嚴正的表達絕無上述情事發生。最後，謝謝大家的關心，各界的批評及建議我們也虛心接受及檢討，謝謝各位。」