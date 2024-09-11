銀髮族普遍纖維攝取不足　埔榮偕長輩DIY高纖低糖冰心月餅慶中秋

▲臺中榮總埔里分院為高齡長者量身推出「高纖低糖冰心月餅」DIY食譜。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋佳節即將來臨，應景美食的傳統月餅對銀髮族及三高族群而言，屬高糖、高脂、高熱量食品，較不符合健康需求；臺中榮總埔里分院營養科因此與高齡長照小組合作，設計「南望金秋」冰皮月餅，製作方式有別於傳統月餅、不須烘焙，仍能保留中秋節的傳統味道，並兼顧健康需求。

「高纖低糖冰心月餅DIY活動」日前於榮光日照中心舉辦，由營養師蔡佩嘉帶領實習生們，與長者們一同手做「南望金秋」冰皮月餅，讓長者享受製作月餅的樂趣，也感受到中秋佳節的傳統氛圍、關懷與溫暖。

蔡佩嘉指出，依據國民營養健康調查結果顯示，國人的平均膳食纖維攝取量皆未達建議量，尤其是銀髮族群，由於年齡增長，消化道機能下降、腸胃蠕動緩慢，加上牙口不佳，常導致纖維攝取不足，因此特別選用燕麥粉取代部分的糯米粉，使其更具纖維質和營養價值，並根據銀髮族的口味與需求，減少餡料的糖份，並加入每100克就含有35克膳食纖維的奇亞籽，及富含ω-3脂肪酸的堅果。

蔡佩嘉說，上述這些食材成分提供豐富的纖維質與健康脂肪，有助於調節腸道機能、改善銀髮族的消化系統，且一顆月餅僅有170大卡，卻具2克的纖維含量，口感也呈軟綿、清爽，對於銀髮族來說較容易咀嚼和消化，每一口都美味、健康無負擔。