救起幻象飛官的幕後功臣！海巡隊長緝毒骨折　病床上坐鎮指揮

▲海委會主委管碧玲貼出與總統賴清德探視台中海巡隊隊長陳慶昌照片。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）



記者陳家祥／台北報導

空軍新竹基地一架幻象戰機10日晚間8點5分在新竹外海失事，飛行員謝沛勳上尉緊急跳傘，並在晚間10點22分尋獲、送醫治療休養。總統賴清德11日上午特別前往探視謝外，還探望日前因緝毒勤務不慎骨折、但昨仍坐鎮指揮搜救的台中海巡隊隊長陳慶昌。

昨日幻象飛官獲救後，鼓舞社會各界，但背後還有一個小故事。海洋委員會主委管碧玲今在臉書分享，「昨天指揮10031艇進行救援行動的指揮官，就是躺在病床上的緝毒英雄陳慶昌」，賴總統今早特別到醫院慰勉謝姓飛官後，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。

管碧玲說，陳慶昌是第一線部隊的指揮官、台中海巡隊隊長，日前親力親為在第一線緝毒，在登上小艇時，遭受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，是不折不扣的緝毒英雄。

「這位緝毒英雄，原來也是昨晚救援部隊台中海巡隊的隊長！」管碧玲說，陳慶昌即便還在養傷中，昨天晚上仍在病床上透過手機指揮調度到凌晨一點多，為國家盡心盡力的精神，令人感動。

根據海巡署提供的資料，台中海巡隊長陳慶昌9月5日於台中港錨地執行專案勤務，自10080艇跳至CP-1066艇時，因風浪不佳，接駁時發生「湧浪踩空」。經同仁送往梧棲童綜合醫院，醫師診斷左小腿脛骨及腓骨均骨折，實施手術治療並尚在住院

管碧玲說，今天一個飛官，在空難中生還、一個海巡在緝毒中受傷，「國軍、海巡上天下海在保衛國土，他們是用生命在保護我們，真的謝謝國軍、謝謝海巡」。