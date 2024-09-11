停車37hrs拒繳1480！23歲黃牌騎士嫌貴　鑽缺口落跑下場曝

記者許權毅／台中報導

台中市一名23歲上班族王男，上月騎著黃牌進入豐原區一處停車場，一連停了37小時，結果發現停車費要1480元，認為價格太貴，竟騎車從停車場一處缺口落跑，拒絕繳錢。警方追查後，還發現他早就因為嚴重超速內扣牌半年，還上網買假車牌懸掛，被依詐欺、偽造特種文書送辦。

▲台中一名王男騎乘黃牌重機，停入豐原區一處停車場37小時，竟不繳1480元，直接鑽小洞落跑。（圖／民眾提供，下同）



豐原警分局8月底接獲中正路某停車場管理員報案，稱有車輛進入停車，卻未結清停車費，從停車場缺口離開。該管理員向警方說，該名騎士是正常進場，平時因為較少有紅黃牌重機進場，會特別關注，調閱資料後，發現該車並未繳交費用，卻從停車場消失，一看監視器才發現離譜過程。

只見該名騎士王男騎在車上，還用兩腳滑行移動重機，重機寬度剛好與停車場一處缺口等寬，才讓他成功落跑。但實際換算該停車場一小時停車費用為40元，費用也不算太高，王男卻寧願狼狽鑽洞，行徑離譜。

警方在本月3日巡邏時，發現王男行經豐原大道一段與三和路口，立即上前攔查。王男坦承，自己是因為覺得停車費用過高，想規避繳交費用，才會從缺口處落跑，此外，王男因嚴重超速被扣牌，還上網購買假車牌，花了一把費用，身上沒什麼錢，才犯案。

全案經警詢後，依詐欺罪函送外，並依行使偽造特種文書罪移送台中地檢偵辦，以及按道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款依法告發，可處3600元至1萬800元罰鍰。