彰化爺嬤繳千萬棺材本恐泡湯　往生互助會澄清：還有3400萬

▲慈愛同心老人福利會。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化縣慈愛同心老人福利會」日前遭多名會員爆料，今年2月變更章程，每月按時繳納互助金，如今只要連2期未繳便視同退會，不繳費就會被除籍，一旦死了，能拿回的恐不到2成，會員因此組自救會要求清算；吳姓理事長11日拿出20多年前創會時的章程，第3條就已明列在內，而且互助會基金尚有盈收3400萬元，財務健全，同時也發出聲明稿澄清。

▲彰化爺嬤組自救會控訴慈愛同心老人福利會坑殺棺材本。（圖／記者唐詠絮攝）

自救會施姓代表表示，慈愛同心老人福利會於2003年成立，會員人數遍佈南彰化各鄉鎮，每月收會費約在800萬元左右，近年會員逐年遞減，但往生者越來越多，入不敷出，卻要支出1200萬元，目前結餘款僅剩3000萬餘元，財務狀況越來越嚴重，惡意隱瞞變更章程，真的太過分了。

▲慈愛同心老人福利會創會章程。（圖／記者唐詠絮攝）

對此理事長吳妍芳指出，今年2月因改選理監事才去法院作變更登記，相關章程絕對沒有變更，「2期未繳便視同退費」是從創會至今就已明列在內，而且在8月25日會員大會時，也跟會員保證，一切按照規章辦理，會員人數逐年減少下，往生者慰問金當然也會不如往年拿到的豐厚，這點有不少會員都能理解。

吳妍芳強調，福利會與其他曾爆出爭議的鄉鎮市老人會或是往生互助會最大爭議就是財務，他還有3400萬基金，絕對沒有財務黑洞，只要這4千名會員持續繳費，往生者一定都能獲得應有的給付。