大同醫院經營權換人引反彈　陳其邁：將要求長庚提高醫護待遇

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權換人，在今年底高雄醫學大學15年合約到期後，將由長庚醫療法人接手經營，突如其來的變化引起高醫醫護強烈反彈，號召9月26日前往高雄市政府怒吼。對此，高雄市長陳其邁表示，長庚醫院在評定過程獲得大多數評審青睞，但未來議約過程也會要求長庚具體承諾提高醫護待遇。

▲高雄市立大同醫院經營權變天，引起醫護反彈。（圖／翻攝自Google Maps）

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針對大同醫院將由高醫改為長庚接手爭議，陳其邁今天受訪表示，經過評審大多數的評定，認為在保障民眾就醫的權益，70歲長者、低收入戶、身心障礙朋友就醫門診有部分負擔，以及提升重症品質，增加提高醫護人員待遇等等，長庚醫院都獲得評審大多數青睞。

▲高雄大同醫院經營權換手引反彈，陳其邁：要求長庚提高醫護待遇。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，這是站在市民權益角度，不過希望未來在議約程序裡面，因為醫護待遇普遍偏低，這是大家認為要提升，所以要求未來議約過程，長庚醫療法人要具體承諾提高醫護人員待遇，來保障他們的權益。

▲高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高醫醫護提出，不明白評定輸在哪？衛生局昨（10日）發表聲明指出，經評審長庚法人具體承諾為落實照顧長者及弱勢，自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，初步估計相較於目前將因此每年短收4至5千萬營收。

另外，長庚法人承諾引進價值億元以上「達文西手術」尖端醫療及團隊，對比於目前更能有效進一步提升醫療質與量，以上在高醫法人均未具體承諾。

在評選項目中「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等評選項目，長庚法人均獲得多數委員的支持與肯定。

衛生局強調，市立大同醫院及同仁都是高雄市民重要的醫療資產，依法依規締約後，亦將嚴格要求監督所有市立醫院落實各項公衛醫療任務，包括各項指標需依規定履約，並且監督核實增加員工薪資福利待遇能被重視與保障。