　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大同醫院經營權換人引反彈　陳其邁：將要求長庚提高醫護待遇

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權換人，在今年底高雄醫學大學15年合約到期後，將由長庚醫療法人接手經營，突如其來的變化引起高醫醫護強烈反彈，號召9月26日前往高雄市政府怒吼。對此，高雄市長陳其邁表示，長庚醫院在評定過程獲得大多數評審青睞，但未來議約過程也會要求長庚具體承諾提高醫護待遇。

▲▼高雄市立大同醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄市立大同醫院經營權變天，引起醫護反彈。（圖／翻攝自Google Maps）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對大同醫院將由高醫改為長庚接手爭議，陳其邁今天受訪表示，經過評審大多數的評定，認為在保障民眾就醫的權益，70歲長者、低收入戶、身心障礙朋友就醫門診有部分負擔，以及提升重症品質，增加提高醫護人員待遇等等，長庚醫院都獲得評審大多數青睞。

▲▼高雄大同醫院經營權換手引反彈，陳其邁：要求長庚提高醫護待遇。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄大同醫院經營權換手引反彈，陳其邁：要求長庚提高醫護待遇。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，這是站在市民權益角度，不過希望未來在議約程序裡面，因為醫護待遇普遍偏低，這是大家認為要提升，所以要求未來議約過程，長庚醫療法人要具體承諾提高醫護人員待遇，來保障他們的權益。

▲▼高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高醫醫護提出，不明白評定輸在哪？衛生局昨（10日）發表聲明指出，經評審長庚法人具體承諾為落實照顧長者及弱勢，自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，初步估計相較於目前將因此每年短收4至5千萬營收。

另外，長庚法人承諾引進價值億元以上「達文西手術」尖端醫療及團隊，對比於目前更能有效進一步提升醫療質與量，以上在高醫法人均未具體承諾。

在評選項目中「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等評選項目，長庚法人均獲得多數委員的支持與肯定。

衛生局強調，市立大同醫院及同仁都是高雄市民重要的醫療資產，依法依規締約後，亦將嚴格要求監督所有市立醫院落實各項公衛醫療任務，包括各項指標需依規定履約，並且監督核實增加員工薪資福利待遇能被重視與保障。

ET快訊
快訊／幻象失事飛官落海！　傷勢曝光
「懲獨專線」台商憂亂舉報　國台辦：不冤枉好人也不放過台獨
「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！　男女交纏被拍
競選團隊自行宣布「川普贏了」！　狂讚：大師級表現
婚紗名店6千套禮服燒光…新人急問怎麼辦　店家回應了
貝碧佳颱風周末接近　對台影響曝
快訊／探視幻象飛官！賴清德不斷感謝　曝謝沛勳現況
陳佩琪被爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次可辦到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣領空「過路費」擬調漲3500元　最快今年底實施

IG又大改版！一排精選動態消失　用戶集體崩潰：不要鬧了

貝碧佳颱風環流亂周末「北台灣有雨」　一圖看雨區變化　

年輕人超愛自稱「I人E人」他傻眼！一票爆共鳴：完全看不懂

中研院「院區開放」推400場活動　玩夜市遊戲了解台灣大小事

【廣編】《人生的跳板-直播間》開鏡！新片探討數位時代的變與不變

對iPhone 16失望跳槽安卓？果粉搖頭曝「市場2現況」：等明年買i17

iPhone 16沒漲「果粉哀喊買15超虧」　全場曝1關鍵：還是賺到

大同醫院經營權換人引反彈　陳其邁：將要求長庚提高醫護待遇

新竹市南寮等5個里要注意　中秋節後「連13天停水6hrs」

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

台灣領空「過路費」擬調漲3500元　最快今年底實施

IG又大改版！一排精選動態消失　用戶集體崩潰：不要鬧了

貝碧佳颱風環流亂周末「北台灣有雨」　一圖看雨區變化　

年輕人超愛自稱「I人E人」他傻眼！一票爆共鳴：完全看不懂

中研院「院區開放」推400場活動　玩夜市遊戲了解台灣大小事

【廣編】《人生的跳板-直播間》開鏡！新片探討數位時代的變與不變

對iPhone 16失望跳槽安卓？果粉搖頭曝「市場2現況」：等明年買i17

iPhone 16沒漲「果粉哀喊買15超虧」　全場曝1關鍵：還是賺到

大同醫院經營權換人引反彈　陳其邁：將要求長庚提高醫護待遇

新竹市南寮等5個里要注意　中秋節後「連13天停水6hrs」

川普慌了？辯論一半「3肢體語言」洩玄機　賀錦麗全程很淡定

長照換照亂象！長照本科生崩潰　4年苦讀竟與移工同等

探索布農菜園生活智慧！「布農里山」特展為期2週

揭柯文哲下便條「怎麼做都行」原因　游淑慧：一條龍服務所圖為何

「咒術、排球少年」6大動畫IP高雄快閃活動！賣到缺貨咒靈頸枕再登場

台灣領空「過路費」擬調漲3500元　最快今年底實施

北市信義快「聯結車追撞釀5傷」！現場畫面曝光　疑眩光來不及煞

幻象失事飛官彈射落海！背+頸部挫傷　院方：整個過程很幸運

猛追京華城案影響國會藍白合？　鍾小平：請傅總召體諒一下

戴資穎挑戰香港賽史最多冠紀錄　下周拚超級1000賽大滿貫

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

一半台灣人都會！荷蘭百萬網紅點1習慣超噁

貝碧佳增強中　明起雨區擴大

70K男娶妻得存36萬聘金　岳母溫暖出手

比周子瑜早8年！赴韓SOLO出道「台灣第一人」是她

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

「做蝦皮才知可以這樣玩」　女賣家曝撤單亂象

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

快訊／13號颱「貝碧佳」今晚生成　朝琉球海面移動

交往10年等不到求婚　網曝「男方1行為」是警訊

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

醫看過「接近30公分！太大了」　台男粗度公布

更多熱門

相關新聞

新北醉男偷摸女警下體還搶無線電　下場曝

新北醉男偷摸女警下體還搶無線電　下場曝

新北市一名潘姓男子，今年2月7日晚間，酒後在路上無故拍打巡邏警車，車上3名員警立即下車盤查，過程中潘男竟對一名女警伸出鹹豬手，隔著外褲撫摸女警下體數秒，之後員警準備上車離開，潘男又動手搶走男警胸前的無線電，甚至動手毆打員警臉部，當場遭警方壓制逮捕。新北地院審理後，依妨害公務罪判潘男有期徒刑3個月，得易科罰金，可上訴。

高醫醫護大反彈易主　長庚祭3保障

高醫醫護大反彈易主　長庚祭3保障

周佳樂罵主審髒話？鋒總還原當時

周佳樂罵主審髒話？鋒總還原當時

即／台76「小貨車火燒車」　警消緊急到場灌救

即／台76「小貨車火燒車」　警消緊急到場灌救

關鍵字：

大同醫院高雄市政府醫護抗議長庚醫療法人醫療權益影音

讀者迴響

熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

快訊／找到人了！　幻象失事飛官晚間10點22分尋獲

女大生酒駕！警誘「肉體換自由」　睡完不認帳

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面