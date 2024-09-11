賴清德親自探視獲救飛官！慰問照曝光　強調幻象戰機全面停飛特檢

▲總統賴清德探視幻象飛官。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者郭運興／台北報導

空軍上尉飛官謝沛勳10日晚間駕駛幻象戰機進行夜航訓練，在返場過程失事墜海，所幸經搜救後，順利送醫救治，總統賴清德今（11日）上午10時10分也前往探視。對此，賴清德表示，以國家立場，飛官性命重於一切，今天，幻象戰機已全面停飛進行特檢；國防部也成立了專案調查小組向社會報告。他強調，要請國人全力支持國軍，讓弟兄姊妹更有力量保家衛國，讓社會更加安定。

賴清德貼出「慰問照」表示，昨晚，空軍第二聯隊謝沛勳上尉駕駛幻象2000戰機，執行夜間訓練，返場過程發現動力失效，隨即跳傘，並獲救送醫。

賴清德表示，今天上午，他前往台中童綜合醫院探視謝上尉，並告訴謝沛勳上尉，以國家的立場，飛官的性命重於一切，全體國人都幫忙集氣，很高興得知好消息。

賴清德指出，事發後第一時間，已經指示國防部、海巡與國搜中心全力投入搜救，感謝所有同仁的辛勞，完成使命。他也謝謝童綜合醫院給予最好的醫療照顧，目前，謝上尉情況穩定，一切安好。

賴清德再指，今天，幻象戰機已全面停飛進行特檢；國防部也成立了專案調查小組，將進行各項查驗，並向社會大眾報告。

最後，賴清德強調，國軍為了保護國家堅守崗位，訓練更是不分晝夜，非常辛苦。他要請國人全力支持國軍、做國軍的後盾，讓弟兄姊妹更有力量保家衛國，讓社會更加安定。

▼幻象2000戰機。（圖／記者李毓康攝）