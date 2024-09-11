LIVE／奇蹟生還！救援幻象飛官一波三折　國防部還原搜救過程

記者杜冠霖／台北報導

空軍新竹基地一架幻象戰機，昨晚間8點5分在新竹外海失事，飛官謝沛勳上尉立即跳傘，所幸經海空2個小時搜索後成功救援，隨即後送醫院治療，僅輕微挫傷並無大礙，但搜救過程一波三折，各式消息頻傳，就連救援成功訊息都是由海委會宣布，引人非議。對此，空軍今（11日）下午4點召開記者會說明實際情況，《ETtoday新聞雲》全程直播。

空軍第二聯隊上尉飛官謝沛勳10日晚間8時05分駕駛幻象2000單座編號2047戰鬥機，由新竹基地起飛要實施夜間訓練，不料，晚間8時35分返場過程中，疑似因發動機喪失動力，在新竹南寮西南方16.7哩處緊急跳傘逃生。

空軍、國搜中心、海軍、海巡艦艇隨即趕往失事海域進行搜救，儘管過程一波三折，最終還是順利將人救起，並送往童綜合醫院梧棲院區救治，所幸謝沛勳意識清楚。總統賴清德今也特別新增行程前往醫院探視。

然而，回顧這段期間的搜救過程，連續兩架搜救直升機的吊掛機具故障，無法執行吊掛，被迫中途換海巡艇接駁，最終折騰了近3個小時，直到凌晨1時許才成功靠泊台中梧棲漁港。

且搜救訊息的傳遞上非常紊亂，晚間9時許就有所謂「救到了」的訊息在傳散，一下是新竹地方上傳言獲救，一下又是海巡單位回報獲救。但是，當時的真實狀況是，仍在搜索當中，連人員都還沒有尋獲。至於空軍司令部官方的發言系統也「當機」，遲遲未就相關訊息進行「即時澄清」，在訊息紊亂的狀況下，不免造成家屬二度傷害。

▼幻象2000飛官。（圖／民眾提供）

