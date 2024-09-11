屏東迎王平安祭　優人神鼓+東港藝陣團隊9／14演出《金剛心》

▲屏東迎王平安祭，優人神鼓9月14日登場。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東迎王平安祭典於9月初陸續展開，屏東縣政府為豐富迎王期間的活動，於14日晚間7點邀請國內知名表演藝術團隊優人神鼓攜手東港在地藝陣團隊共同演出《金剛心》，將宗教祭儀與表演藝術結合，現場超過百人共同展演，帶來一場盛大的跨界合作。

縣政府表示，優人神鼓於1988年由創辦人劉若瑀於木柵老泉山上創立，三十五年來，堅持走出一條結合「道—追尋生命根本的意義」與「藝—生活美學的實踐」的表演藝術精神，曾受邀至歐美許多重要的國際藝術節演出。這次演出《金剛心》為團隊最經典的作品，配合這次迎王平安祭典，將這齣經典戲碼重新編排，結合東港地區藝陣團隊共同匯演，展現優人神鼓以金剛之心拜王爺的虔誠之心。

縣府傳播暨國際事務處表示，這次演出的在地團隊有東隆宮大漢樂團、東港本司衙東興宮池府千歲駕前八家將、聖德宮姚府四千歲駕前十二家司、東港埔仔角轎班委員會。演出過程會在「i屏東~愛屏東」臉書全程直播。



傳播處表示，配合迎王活動，縣府獨家推出4款迎王套件組，有遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩都是追王的必備好物，喜歡的民眾演出當天(14日)也可至東隆宮前服務台選購，還有印製精美導覽手冊可以免費索取，詳細資訊可至2024屏東迎王官網網站及「i屏東~愛屏東」臉書查詢。