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把握琉球迎王祭典　東港警宣導打詐新四法...獲熱烈迴響

▲東港警分局撰握琉球迎王祭典宣導打詐新四法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局把握琉球迎王祭典宣導打詐新四法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

3年一科琉球迎王平安祭典，目前熱鬧進行，吸引大批信眾參與；轄區的東港警分局把握機會宣導全民識詐並讓識詐能量擴散至各地，由分局長高志正與識詐宣導團隊，手拿手舉牌走動式方式與信眾互動，強化民眾識詐、阻詐意識外，獲得熱烈迴響，發揮打詐作用。

▲東港警分局撰握琉球迎王祭典宣導打詐新四法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局撰握琉球迎王祭典宣導打詐新四法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警方提醒民眾，落實打詐綱領，嚴懲詐欺犯罪，「打詐新四法」已於8月2日正式上路，加強各種刑度及作為，籲請民眾注意。

1. 訂定詐欺犯罪危害防制條例，提高高額詐欺犯法定刑、鼓勵窩裡反、詐欺所用所得一率沒收、提高假釋門檻、完善被害人保護措施；2.修正刑事訴訟法(科技偵查法制化)，運用GPS全球衛星定位追蹤、M化車定位行動通訊設備、熱顯像儀監看室內影像、採法官保留兼顧程序正義及民眾權益；3.修正通訊保障及監察法，新增網路流量紀錄調取規定、授權檢警職權調取通訊使用者資料、擴大通信紀錄調取罪名範圍；4.修正洗錢防制法、加強虛擬資產及第三方支付監管以避免成為洗錢管道、層級化洗錢罪責、提高罰款上限。

東港警方再度呼籲，遇到穩賺不賠、親友求助等訊息，再三求證，避免受騙，相關防詐資訊，可打165反詐專線。
相關防詐資訊，請洽165反詐專線。

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關鍵字：

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