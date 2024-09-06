去年捐贈450萬水箱車　東港迎王大總理鄭春忠今年再捐1部

▲鄭春忠捐贈一台水箱車給屏東縣政府消防局，由副局長鄭建德(左四)代表受贈。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾一個饅頭當兩餐的屏東縣東港東隆宮甲辰正科迎王祭典大總理鄭春忠，經營水產有成，繼去年以個人名義捐贈屏東縣政府消防局1部水箱車後，配合甲辰正科迎王祭典，經擲筊請示王爺後，再度捐贈一台水箱車，並獨資邀請《超級夜總會》演出，提供縣警局到場演出反詐騙短劇，再透過夜總會號召力擴大影響力，適時提醒民眾不要受騙。

鄭春忠去年捐贈一台水箱車後，今年逢9月28日起，一連舉行7天迎王平安祭典，由於去年個人名義捐贈450萬元水箱車後，內心發願有機會再捐贈一台念頭，在平安祭典前夕，向王爺再度擲筊得到允杯，於是再捐贈一台水箱車。

▲▼東港鎮公所前發放紅包、中秋月餅及白米。

屏東縣政府消防局第三大隊長許朝陽表示，以東港鎮來說，鎮內有不少狹小巷道，一旦發生火警，大型消防車無法進入，就必須仰賴小型水箱車，有了小型水箱車後就可以爭取時效，即時將火勢撲滅，對維護民眾生命財產安全，發揮很大幫助，對大總理的善舉，代表民眾向大總理表達感謝。

另外，配合迎王祭典，鄭春忠再向王爺擲筊請示邀請《超級夜總會》到東隆宮演出，得到允杯後，有鑑於詐騙案猖獗，造成民眾財產損失，邀請屏東縣政府警察局刑警大隊反詐騙小組成員，到場演出反詐騙短劇，藉由夜總會的魅力，讓民眾留下深刻印象，避免民眾被騙，無私的愛心，讓民眾感動。

屏東縣政府警察局刑警大隊表示，感謝鄭春忠大總理出資邀國內知名度最高之一的「超級夜總會」在東港東隆宮廟埕演出，並提供該大隊反詐騙宣導成員在活動中演出反詐騙短劇，提醒民眾AI出現後，詐騙集團更容易可以模仿子女等親友身分進行詐騙，在接到電話等親友訊息後務必小心求證，以免上當，收到非常好的宣導效果。

另委由東隆宮溫府德修慈善會發放給屏東市弱勢家庭，有1155戶，每人白米3斤1包、泡麵24包1箱，共約25萬元；並與友人蘇清標再發放每戶1200元的紅包，總共138萬6000元。

9月6、7日兩天，在東港鎮公所前發放鎮內弱勢家庭250戶，每戶3斤重白米一包、中秋禮盒一盒與紅包800元，金額逾30萬元，讓他們歡度中秋節，感激不已。