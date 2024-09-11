于北辰又翻車？稱白營前黨工給金流證據　陳智菡：帶頭製造假訊息

▲桃園市議員于北辰。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料，檢調查扣的隨身碟，記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字。而桃園市議員于北辰10日再爆「有位張姓民眾黨前黨工，提供相似檔案，更曾是他的下屬」，隨後卻遭本人出面打臉，稱被假冒身分。對此，民眾黨立院團主任陳智菡今（11日）表示，于北辰出來打球，不知道這算不算偽造證據、干預檢方辦案呢？北檢要分案調查嗎？拿假消息散播，NCC不查嗎？

于北辰10日表示，收到一名張姓民眾黨前黨工爆料，指出過去在黨內幫忙時，看到與「小沈1500」相似的檔案，這位前黨工還稱曾在部隊被他帶過，但于說自己無法證實真偽，若是可靠，希望檢方採用。後續，此黨工張殿昀本人在YouTube發布澄清影片，他表示「黨證被人截圖盜取假冒身份造謠，太離譜了吧？于北辰那的是冒充的妖怪，請下次先查證」。

對此，陳智菡表示，「于將軍吃早餐了嗎？今天換你出來打球」。昨天于北辰在桃園拿出一個證據說要給北檢，內容是「柯文哲存在USB 金流檔案」，還說此人是他帶過的兵，現在是民眾黨員，看不下去所以拿出來爆料。

陳智菡指出，但這位黨員本人現在人在加拿大，主動錄影片出來澄清了，他說爆料的人不是他本人，也沒有提供這個檔案給于北辰。

陳智菡質疑，不知道這算不算偽造證據、干預檢方辦案呢？北檢要分案調查嗎？還有，誰這麼膽大包天，冒用別人黨證還給名嘴爆料的「王膝之」知道嗎？

陳智菡強調，拿這個假消息大談特談的各大政論節目，帶頭製造散播假訊息，NCC不查嗎？

于北辰稍早澄清，還原電子郵件真相，「9月9日接獲自稱前民眾黨員爆料，聲稱自己有與馬主播相似的excel檔案，我回覆已進入司法程序，不宜爆料。而9月10日上午該員即在本人的冒名粉專自行上傳excel檔案，經記者通知後，隨即受訪澄清非本人公佈，並於民視新聞說明該檔案係由自稱前黨員之人士自行上傳」。事後已將該員電子信箱、身分證字號、信函等內容，交由民眾黨處理，以釐清真相，至於excel檔案，他已於9月10日民視節目聲明，未經證實的資料「不予爆料」。

▼民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）