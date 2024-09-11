柯文哲羈押最新聲量曝！　TPOC評民眾黨批司法不公：煽動情緒難服人

▲北檢10日提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，遭裁定羈押禁見。對此，台灣議題研究中心（TPOC）10日分析「京華城聲量趨勢」， 柯9月2日無保請回聲量6.3萬則，至今熱度最高的一天，宛如滿血復活。而北檢9月5日羈押柯文哲，挽回顏面，因此嘲諷民眾黨聲量成為主流意見，而呼應民眾黨所喊「司法不公」聲量，僅佔總體22％。由此可見，羈押前後，網路風向一百八十度轉變，民眾黨接下來要提出完整說詞，否則光喊口號，恐怕無法說服多數人。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析「京華城案網路聲量趨勢」，兩聲量高點分別是8月30日柯文哲赴廉政署調查、9月2日無保請回。

其實，北檢從8月中旬就開始陸續傳喚相關人到案說明，但起初調查層級最高只到台北市前副市長彭振聲，相關討論度都在每日數千則，直到8月29日威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇被搜索、傳喚，才讓此案熱度升高，突破2萬則。

TPOC指出，8月30日檢調直搗黃龍搜索柯宅，討論度更衝到4.5萬則創新高，柯文哲在北檢聲押的4天，讓該案討論度維持3、4萬則。不過，無保請回當天直衝6.3萬則，是京華城案至今討論熱度最高的一天。

因此，柯陣營、小草們士氣大振，柯文哲順勢批判北檢，成功引導風向，創下近期兩案聲量新高點，宛如滿血復活。而5日北院二次裁定羈押禁見，當日聲量3.7萬則，沒有比無保請回當天更高。

▼TPOC分析柯文哲「京華城案網路聲量趨勢」。（圖／翻攝自Facebook／台灣議題研究中心TPOC，點圖放大)

針對「北檢網路聲量」，TPOC指出，北檢身為偵查主體，關注度相當高，觀察北檢8月底至今網路情緒聲量與好感度，負面聲量7.2萬則，大於正面聲量的3.7萬則，熱門負面話題包括因聲押失敗丟了大臉，外界批其未掌握關鍵金流、證據沒搜齊就急著辦、搜索超出合理範圍，也被質疑夜間偵訊、當庭逮捕的合理性，但捲土重來，成功羈押柯文哲，挽回顏面，總體好感度0.52，不算太低。

柯文哲無保請回後到召開第二次羈押庭前，網路對北檢的評論風向，高達21.1％的聲量痛罵北檢是「垃圾」、15.8％聲量嘲諷「青鳥」崩潰、14.7％的聲量批評北院對外說明時誤指台北市都委會執秘邵琇珮「畏罪潛逃」搞烏龍等評論。

然而召開第二次羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見後，針對北檢的網路風向改變為，「諷刺館長快點包圍北檢」佔總聲量的18％、反諷民眾黨支持者所喊的「司法不公」16％的聲量、15％的聲量嘲笑柯文哲「要去土城了」。總體而言，嘲諷柯文哲、民眾黨的聲量成為主流意見，而呼應民眾黨中央所喊的「司法不公」而認為「綠色恐怖」、「民進黨干預司法」的聲量，大約僅佔總體的22％。

由此可見，TPOC認為，柯文哲被羈押前後的網路風向可說有一百八十度轉變，第一次聲押失敗後，北檢在網路上被眾人唾罵，然而後來羈押成功，風向大逆轉，嘲諷柯文哲變頓時變成網路主流風向，小草的聲音進入沉默螺旋，可謂「成王敗寇」。

▼TPOC分析「北檢網路聲量」。（圖／翻攝自Facebook／台灣議題研究中心TPOC，點圖放大)

最後，TPOC總結，柯案成為民眾黨重大政治危機，民眾黨中央緊急應變小組決定發動全台開講。而北檢偵辦此案，因具高度政治性，受全國矚目，累積不少負面聲量，但數據分析指出，在柯文哲被押後，風向轉變，民眾黨接下來全國宣講，要提出完整說詞來說服民眾、挽回即將破產的信任度，否則光喊口號、煽動情緒，恐怕無法說服多數人，對長遠發展更為不利。

★未經判決確定，應視為無罪

▼TPOC分析「北檢網路相關留言」。（圖／翻攝自Facebook／台灣議題研究中心TPOC，點圖放大)