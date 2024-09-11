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「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙案遭羈押禁見後，10日中午遭提訊，妻子陳佩琪將大筆現金存入子女帳戶，也解釋不清。

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙案遭羈押禁見後，10日中午遭提訊，妻子陳佩琪將大筆現金存入子女帳戶，也解釋不清。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陳佩琪遭檢廉約談時，針對以60次ATM存款方式，將619萬9,000元存進自己及3子女帳戶，她4度翻供，先說資金來源是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。知情人士表示，陳佩琪密集ATM存款的手法太特別，至於她其中的講到錢的來源的說法之一，竟是民眾捐的選舉經費，若這屬實，陳佩琪恐涉及違反《政治獻金法》也辜負了捐款的支持者及小草的美意。

前台北市長柯文哲涉京華城弊案遭台北地院裁定羈押禁見，隨即移送台北看守所，柯妻陳佩琪6日親赴北所送生活用品、會客菜和書給柯，針對外界質疑金流不明，陳強調，家裡的每筆金額都有向檢調說明清楚，用ATM存款是她的理財習慣，跟柯文哲的市政行程完全沒有關係，更強調已在問訊時交待金流，「我們家沒有任何財產來源不明的金流。

陳佩琪（左）育有柯傅堯（右）等3子女，檢察官認定他們帳戶內都有不明資金，疑與京華城案有關。（翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪（左）育有柯傅堯（右）等3子女，檢察官認定他們帳戶內都有不明資金，疑與京華城案有關。

陳佩琪講的一副坦蕩，但本刊掌握，她的ATM理財說卻不乏違背常理之事。檢廉查出，在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後的2個關鍵時間點，陳曾分60餘次、每次10萬元或接近10萬元以ATM存款，將619萬9,000元的現鈔存進自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄等4人帳戶，陳佩琪應訊時分別提出先生給的、先生的稿費、民眾給的選舉錢及媽媽帳戶裡的錢，為了不要讓錢變成遺產所以領現金等4種不同說法，理由都是財務操作及節稅，但刻意以ATM隱匿金流，制造資金斷點，已成為專案小組追查的目標，反弄巧成拙。

檢廉懷疑，陳佩琪分散存入自己與3名子女逾600萬元，恐與京華城容積率由392%增加至560%及後來的840%二階段賄款有關，若查證屬實，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。

檢廉發現，柯家收入扣除薪水及演講、稿費、版稅，仍有約700萬元收支不符，一開始僅發現陳佩琪以ATM分次存款上百萬元，經擴大清查，才發現共存入600多萬元，她第一階段密集存款是在2020年3月10日至月4月14日，金額共157萬3,000元，分別存入自己及3名子女帳戶；第2階段則在京華城容積率確定為840%後，共分多次存了462萬6,000元。

本刊調查，陳佩琪以ATM存現金的舉動，已被檢廉視為全案的重要破口，若這600餘萬元是來自沈慶京的賄賂，柯文哲即會由目前本刑5年以上的圖利罪，轉變成刑責10年至無期徒刑的違背職務收賄罪，陳佩琪若有參與其中，恐將成為貪汙共犯，但若她僅是單純幫柯藏匿不法所得或掩飾不法所得來源，則涉及《洗錢防制法》第19條洗錢罪，因金額未破億元，最重判5年，若認罪還可獲緩刑。

面對這場風暴，陳已向台北市聯合醫院請假到9月27日退休，如今，她雖提出ATM小額理財說法，金流來源卻仍難釐清，究竟是涉及逃漏所得稅或贈與稅？還是涉洗錢罪或違反《政治獻金法》？或規避財產申報？與子女能否全身而退？檢廉很快會給出答案。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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