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LIVE／川普、賀錦麗正面交鋒！　首場電視辯論登場

記者張方瑀／綜合報導

美國2024總統大選「第2場」電視辯論於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與前任總統川普（Donald Trump）首度交鋒。本次辯論由ABC主辦，並於賓州費城舉行。

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲現任副總統賀錦麗與前任總統川普首度交鋒。（組圖／達志影像／美聯社）

這場電視辯論在費城國家憲法中心（National Constitution Center）舉行，由繆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）主持，辯論規則大多數沿用先前拜登與川普的規定，時長90分鐘，中間會有2次廣告。在廣告期間，雙方競選陣營工作人員不得與候選人互動，現場沒有觀眾，不允許拿道具、預先寫好的筆記。

辯論台只有1支筆、1張紙以及1瓶水，麥克風只會在輪到發言候選人時開啟，此時另一方麥克風將處於靜音狀態。

依據9月3日拋硬幣決定的講台站位與結語順序，川普選擇最後發表結語，賀錦麗選擇站在左側舞台。整場辯論只能由主持人提問，候選人有2分鐘答題、2分鐘反駁的時間，以及額外1分鐘進行追問、澄清或是回應。

根據《紐約時報》最新民調顯示，假設今天晚上就進行投票，那麼賀錦麗的支持度為47％，川普則為48％，兩人僅差1％；而CNN的民調則顯示，賀錦麗的支持度為49％，川普為48%，目前並無明顯贏家。此外，有72％的選民表示，他們將會收看今晚的辯論會。

►川普、賀錦麗首次交鋒！　辯論前最新民調「2人僅差1％」
►美總統大選辯論將登場！　恐是川普、賀錦麗「選前唯一同台」
►首場正面交鋒！賀錦麗、川普電視辯論「4大看點」　成影響勝敗關鍵

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