美總統大選辯論將登場！　恐是川普、賀錦麗「選前唯一同台」

▲美國總統大選辯論將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）開始。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選辯論將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）開始，外媒指出，這可能是民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普在選前首次，也是唯一一次同台辯論。

賀錦麗（Kamala Harris）與川普將在費城舉行的首場電視辯論會，將於美國東部標準時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）開始。目前川普（Donald Trump）已經於當地時間晚間6時40分左右，搭乘專機抵達費城，而他的幕僚團隊早在一周前就抵達當地，針對辯論的走位、燈光位置等細節進行安排。

▲川普已於當地時間10日晚間6時40分搭乘專機抵達費城。（圖／路透）



這次的辯論由ABC主辦，2位候選人都同意了辯論的形式，主要規則包含候選人在對方發言時麥克風將被靜音、 辯論過程中不會有觀眾、候選人不允許攜帶書面筆記、 2次廣告休息期間、候選人不允許接觸工作人員、候選人不得向對方提問。

本次是目前選前安排的唯一一場辯論會，現階段並無規劃第2場辯論會。CNN指出，賀錦麗的團隊不排除在11月大選前，再安排一場辯論，而賀錦麗在8月時也曾說，希望能再舉行一場辯論；川普則稱，他希望能在9月底再進行一次辯論。

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