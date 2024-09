川普、賀錦麗首次交鋒！　辯論前最新民調「2人僅差1％」

▲最新民調顯示,若在今晚就投票,賀錦麗的支持度為47%,川普則為48%。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統大選辯論將於美東時間10日晚間9時(台灣時間11日上午9時)登場.這也是現階段選前安排的唯一一場電視辯論。根據《紐約時報》最新民調顯示,若在今晚就投票,賀錦麗的支持度為47%,川普則為48%。

根據《紐約時報》最新民調顯示,假設今天晚上就進行投票,那麼賀錦麗的支持度為47%,川普則為48%,兩人僅差1%;而CNN的民調則顯示,賀錦麗的支持度為49%,川普為48%,目前並無明顯贏家。此外,有72%的選民表示,他們將會收看今晚的辯論會。

