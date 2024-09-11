川普、賀錦麗首次交鋒！　辯論前最新民調「2人僅差1％」

▲最新民調顯示，若在今晚就投票，賀錦麗的支持度為47％，川普則為48％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選辯論將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）登場．這也是現階段選前安排的唯一一場電視辯論。根據《紐約時報》最新民調顯示，若在今晚就投票，賀錦麗的支持度為47％，川普則為48％。

根據《紐約時報》最新民調顯示，假設今天晚上就進行投票，那麼賀錦麗的支持度為47％，川普則為48％，兩人僅差1％；而CNN的民調則顯示，賀錦麗的支持度為49％，川普為48%，目前並無明顯贏家。此外，有72％的選民表示，他們將會收看今晚的辯論會。

Donald Trump is retaining his support in a tight race and, ahead of the presidential debate, some voters say they want to know more about where Kamala Harris stands, a national poll of likely voters by The New York Times and Siena College found. https://t.co/gUUC12yUZc — The New York Times (@nytimes) September 8, 2024

這次的辯論由ABC主辦，2位候選人都同意了辯論的形式，主要規則包含候選人在對方發言時麥克風將被靜音、 辯論過程中不會有觀眾、候選人不允許攜帶書面筆記、 2次廣告休息期間、候選人不允許接觸工作人員、候選人不得向對方提問。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他稍早和民主黨候選人賀錦麗會面，「她看起來冷靜、沉著且鎮定。」他的幕僚指出，拜登目前人在紐約準備911周年紀念活動，預計會在飯店收看辯論直播，「拜登清楚知道今晚的沉重意義，因為他比任何人都更了解。」

賀錦麗9日表示，她認為川普會在辯論中說出大量謊言，「川普往往是為自己而戰，而不是為美國人民，我認為這在辯論過程中會顯現出來。」

川普先前則說，他將專注於比較賀錦麗2020年參選副總統時所提出的左翼政策，還有如今提出更中間派的政策，「你不知道會發生什麼。她這些年來改變了所有政策。」

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