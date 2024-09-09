首場正面交鋒！賀錦麗、川普電視辯論「4大看點」　成影響勝敗關鍵

▲川普、賀錦麗將於10日登場的總統大選辯論會上首度展開對決。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國即將於11月5日進行總統大選，為此民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普將於當地時間10日在費城舉行首場電視辯論會。自從拜登6月經歷電視辯論的挫敗、並決定臨陣退選後，此次辯論受到全球廣泛關注，且將對美國人的投票決定帶來重大影響。

對於賀錦麗而言，可以向民眾好好解釋政見；至於對於川普而言，則可以持續鞏固其獨特魅力，有機會在兩人民調差距縮小後，換來當選總統的機會。

根據BBC、路透社報導，賀錦麗與川普的第一場電視辯論會，將從美國東部標準時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時），屆時兩人在發言語回答上將有嚴格的時間限制，每位候選人最多有2分鐘的時間回答主持人的提問，並有2分鐘的時間反駁對手。

＊賀錦麗的優勢：

儘管賀錦麗從2003年以來便不再參加選舉辯論，然而她該年在舊金山地方檢察官競選中，擊敗時任檢察官哈利南（Terence Hallinan），並於2007年成功連任至2011年，而她在加州總檢察長和加州參議員競選期間內參加辯論，並曾於2019年競選民主黨總統候選人提名初選時，與拜登進行辯論，而在2020年副總統候選人辯論時，也曾對上共和黨候選人彭斯。

報導分析，賀錦麗在擔任參議員和加州法院檢察官的期間，累積了豐富的辯論經驗，其中她擁有一項關鍵技能，那就是擅長突出對方觀點上的弱點，因此她一旦在辯論會中反駁川普所提出的觀點，則形勢將對她有利。

▲川普、賀錦麗將於10日的電視辯論會有何表現，受到民眾期待。（圖／路透）

＊川普的優勢：

10日粉墨登場的總統辯論會，對於賀錦麗而言，無疑是投入參選以來所面臨的最大挑戰，因為她的對手川普過去曾於2016年、2020年兩次的總統大選中參加辯論，並被證實是相當具有對抗性、且擁有老式辯論風格的對手。

2016年在和民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的辯論中，川普在台上走來走去，甚至站在希拉蕊身後，讓希拉蕊直言「令我感到毛骨悚然」。2020年總統大選的第一場辯論中，川普多次打斷拜登發言，甚至讓拜登在盛怒之下喊出，「先生（指川普），你可以閉嘴嗎？」

＊人生攻擊：

報導分析，由於賀錦麗為牙買加裔、印度裔混血出身，因此自從成為民主黨總統候選人以後，便屢被川普質疑血統、甚至遭到川普人身攻擊，因此一旦川普在辯論會上不顧幕僚與盟友的勸告而再度故技重施，恐怕會嚇跑尚未決定投票方向的中間選民，尤其辯論攻防重點若未具焦在賀錦麗的政策上，恐讓民眾懷疑川普是否適任。

至於賀錦麗則多半選擇不會正面回應川普的人身攻擊，因此觀眾在這次辯論會上可能期待看到，賀錦麗將如何以自身智慧逢凶化吉。

＊把握機會：

報導認為，對於第一次參選總統的賀錦麗而言，此次對上川普的辯論會，無疑是能夠創造個人政治品牌的機會，並且能向美國觀眾好好進行宣傳，畢竟她與近幾年民主黨總統候選人相比，知名度並不太高。

至於川普，則是能夠以過去自己擔任4年總統的經驗，解釋他為何認為賀錦麗並未準備好扛起治理國家的重責大任，並向觀眾強調他才是目前最適合擔任總統的人選。