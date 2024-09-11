快訊／賴清德10：15赴台中童綜合醫院　探視幻象飛官謝沛勳

▲幻象2000飛官。（圖／民眾提供）



記者陶本和／台北報導

空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛幻象2000型機，10日晚間由新竹基地起飛實施夜間訓練，在返場過程中發現動力失效，人員隨即彈射跳傘，所幸於深夜成功獲救。對此，總統賴清德11日一早新增行程，規劃10時15分前往台中童綜合醫院梧棲院區，探視謝沛勳上尉。

該架幻象2000戰機，為單座機，編號為2047，而飛官謝沛勳，為空軍官校105年班、飛行總時數710小時。軍方表示，他是於晚間20時05分，由新竹基地起飛實施夜間訓練，20時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。軍方也立刻下令搜救，概約於22時22分許，尋獲該名飛官；隨即在22時40分許，由海巡艇完成人員接駁、意識清楚，並馬上啟動後送進一步檢查。

不過，在救援吊掛方面一波三折，一方面吊掛機具故障，又發現35噸艇甲板太小，晚間23時03分，只好改由海巡PP-10031艇執行接駁作業。所幸，人員意識清楚，無明顯外傷，最終於11日凌晨靠泊台中梧棲漁港4號碼頭，由三聯隊派遣救護車及救護人員，後送台中童綜合醫院梧棲院區診治。

對此，總統賴清德11日一早也隨即新增行程，規劃10時15分前往台中童綜合醫院梧棲院區，探視謝沛勳上尉。