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持續11年做公益　桃園市政顧問彭柏霖啟動「平鎮公益人生」

▲桃園市政顧問彭柏霖啟動「平鎮公益人生」

▲桃園市政顧問彭柏霖(右二)啟動「平鎮公益人生」。（圖／彭柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政顧問、經營房地產服務事業的企業主彭柏霖，於秋節前夕，相揪其服務團隊成員盧昭瑋、吳昇鴻等人，10日陸續到獨老居住所、平鎮新勢公園等街友出現地區，發送生活物資，傳送關懷。彭柏霖說，年節關懷獨老和街友的公益活動，已持續展開11年，為擴大公益能量，今年成立「平鎮公益人生」愛心團隊，歡迎市民加入。

彭柏霖經營房地產服務事業，深信企業不僅要追求經濟利益，更應該肩負社會責任。多年前，他在一次偶然的機會下，參加國際獅子會慈善義賣活動，這場活動讓我深刻體會到，社會上仍有許多需要幫助的人。自此，決定將部分時間與資源投入公益活動，為社會貢獻一份力量。

▲桃園市政顧問彭柏霖啟動「平鎮公益人生」

11年來的重要年節前夕，他和一起做公益的好友們，帶著生活物資，到獨老居住所、平鎮新勢公園等街友出現地區發送，日久，許多老伯伯和老奶奶，看到他到來，送上生活的物資露出歡喜的神情，讓他感受到無比的滿足與快樂。

在公益路上，彭柏霖感恩每一位與他同行的夥伴，正是因為有他們的支持與共同努力，他才能夠將善的力量傳遞得更廣、更遠。此外，那些他們曾幫助過的人們，也讓他難以忘懷。每當看到他們因我們的幫助而展露出的笑容，我都感到無比的欣慰，這些笑容成為他繼續前行的動力。

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