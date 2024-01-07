全台最大場！國際獅子會300B5區千人捐血　1／9中壢登場

▲300B5區創區總區翁明哲偕同夫人(左三、二)及行銷長彭柏霖(右四)出席分會獅友舉辦捐血活動。（圖／彭柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B5區為感恩消防弟兄，打火救人，於119消防節前夕的9日在中壢區機捷A22老街溪站1號出口，舉辦千人捐血活動。300B5區行銷長彭柏霖說，獅友們不定期舉辦各種公益活動，9日的捐血活動是該區2024全國第一場大型捐血活動，現場備有新鮮蔬菜、雨傘、米粉、壽司米、曬衣架、麵等物品，感謝捐血人善舉。

彭柏霖7日表示，因應農曆年連假即將來臨，捐血中心需要儲備大量醫療用血以因應需求，市府消防局局長龔永信、主任姜元定發起此次千人公益捐血活動，以做公益方式提前慶祝消防節，獲得現任「市政顧問」的國際獅子會300B5區創區總監翁明哲、名譽副總監黃馨儀及其三人認同，並進行為期3個月的籌備會。

▲歡迎市民朋友響應千人捐血活動。（圖／彭柏霖提供）

由於，號召獅友及警義消千人捐血活動，係全台首次，籌辦期間無論是場地規劃、捐血車停放等大小事項相當繁瑣，感謝活動長、也是桃園市義勇特搜大隊前大隊長潘慶輝、總務長陳炳林全力協助。另外，9日千人捐血活動，現場備有捐血車4台，還有桃園消防局防火宣導攤位，希望市民朋友捐血之餘，不忘居家防火、防災安全，期平安過生活。

▲國際獅子會300B5區行政幹部。(圖／彭柏霖提供)

國際獅子會300B 5區是由獅友翁明哲，去年7月間獲選創區總監。創區元年（2023-2024年度）以「團結智慧、榮耀獅愛」為主題，翁明哲總監帶領約52個分會、1500名獅友，計畫完成救災探勘車及救災人員運輸車捐贈、糖尿病宣導與檢測、環境保護（植樹活動）、救助飢餓（寒冬送暖）、捐血救人等各種公益活動，提升獅子會的形象價值。