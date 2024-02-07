桃園市府顧問彭柏霖關懷獨老、街友　持續11年不間斷

▲彭柏霖(左二)送物資關懷獨老持續11年不間斷。（圖／彭柏霖提供）



記者楊淑媛／桃園報導

關懷他人、幫助他人，期傳送更多善的力量。桃園市政顧問、也是國際獅子會300B5區行銷長彭柏霖，農曆年前，相揪其行政團隊成員，陸續到平鎮新勢公園、中壢中正公園等街友出現地區，以及獨老居住所，發送生活物資，傳送關懷。

彭柏霖7日表示，他在30歲的時候，獲家人支持創業並成立第一個公司，因熱心服務結識許多好友，深感取之於社會、回饋社會的重要，加入國際獅子會並投入公益服務，而年節關懷獨老和街友的公益，不知不覺已持續展開11年！

▲收到街友寫來的感謝信。（圖／彭柏霖提供）

每年歲末年終，彭柏霖帶著生活物資，拜訪獨居老人，看到像自己的爺爺奶奶一樣年紀的獨老，只是些許的關心，得到一句謝謝你，令他聽了真的很窩心！ 而比較難過的是拜訪多年的爺爺奶奶，有些已經隨佛主修行去了，也讓他相當感傷而更加體會，行善要即時。

彭柏霖說，有一年，他在關懷街友的公益活動後，不久收到街友寫來的感謝信，工整的字跡，令他感動到街友的真心。又，今年送給獨老的生活必需品有年菜+紅包，街友則贈送乾糧、飲料、暖暖包等，感謝其行政團隊盧昭瑋、邱垂邦、陳能強、蔡昌佑、林信良等好夥伴參與傳愛行動。