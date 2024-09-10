桃園青年局舉辦外島團隊經驗分享會　拓展地方創生新視野

▲桃園石刃專業廚具團隊分享。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局10日在一號空間地方創生基地，舉辦「島島永續連線團隊分享會」，來自外島及本島的地方創生團隊齊聚一堂，透過經驗分享與交流，探索地方創生的多元面向與探索合作的可能性。青年局局長侯佳齡期分享會，讓地方創生的團隊，激發新的想法與解決方案，推動團隊朝向更具體的目標邁進。

▲島島連線快閃市集攤位。（圖／青年局提供）

分享會由桃青局與「津寮．創生基地」合作辦理，來自馬祖的「津寮．創生基地」、澎湖的「博藤海洋生技」、彰化的「富勝紡織」及「長日咖啡」，以及桃園在地的「石刃專業廚具」和「梅蘭竹菊文化創意公司」等團隊都受邀出席，圍繞「永續」及「地方創生」主題進行深入交流，分享自身經驗。

津寮．創生基地以「小社計、大創生 / 從綠色設計到數位聚落」為題，探討如何在老屋活化後實現永續治理；富勝紡織股份有限公司則分享了「用善循環把地球變永續」，介紹了如何將傳統工藝轉型為環保再生的成功案例。

博藤海洋生技股份有限公司展示了「澎湖廢棄蚵殼山的循環再生計畫」，介紹如何將循環經濟理念應用於文創商品中；長日咖啡的分享「從咖啡種子到永續小鎮」強調了循環加值再利用的創意精神與環境意識。

石刃專業廚具講述了「中壢鐮刀現代版」的歷史演變；梅蘭竹菊文化創意有限公司則以「采茶菁×手拉手」分享了品茶美學與忠貞社區小樂器的創意結合。

▲島島連線分享會。（圖／青年局提供）

侯佳齡局長強調，青年局的永續發展行動計畫已邁入第七年，未來將持續以一號空間地方創生基地為據點，舉辦各類體驗活動、講座及主題性市集，傳達永續意識，凝聚地方創生的力量。