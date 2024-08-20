桃園青年局協助新創團隊國際化佈局　率團參訪美國矽谷科技大廠

▲桃園青年局率新創團隊前往矽谷Plug and Play交流。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局率領三組優秀的青年創業團隊，於8月12日至20日赴美國交流，參訪包括 LinkedIn、NVIDIA、AGI House等國際知名企業及Acorn 橡子園太平洋基金、Plug and Play、500 Global以及Alchemist等創投及新創加速器，期盼協助本土優秀新創公司拓展國際市場、獲取投資機會。

青年事務局長侯佳齡20日表示，此行除了為優秀團隊搭建橋樑、找尋更多發展可能外，亦拜訪史丹佛大學、柏克萊大學及聖荷西大學多所知名大學，了解其推動人才培育及新創育成的策略，未來將作為青年局與桃園校園創業聯盟擴大合作之參考。

▲與LinkedIn台灣青年交流企業佈局。（圖／青年局提供）

此次赴美交流的三組團隊分別來自不同領域，包含從事塑膠產業智慧製造AI SaaS服務的新創團隊－智穎智能、專注於推廣無抗生素養殖技術並提升食品安全的新創團隊－洺鈞畜產、開發AI防溺系統提供游泳池的全天候安全監控的新創團隊－富據智能。

美國矽谷國際級加速器顧問及創投單位具體且專業的回饋意見。Global 加速器導師 Robert Neivert 對團隊的成長潛力給予高度評價，並現場提供新創團隊拓展北美市場的執行建議；Acorn 的合夥人Peter Hsieh建議，新創企業在美國市場發展時，除了深入了解競爭對手外，最好能建立一個美國單一窗口，以便更有效地推動市場進入與資源整合；全球知名加速器Plug and Play副總Johannes Rott則對新創公司在AI浪潮中的布局，表示高度讚許。

透過與全球頂尖加速器之交流，團隊在未來國際化策略上均獲得清晰的方向。訪團成員智穎智能創辦人張詠翔表示，此次行程接觸到投資人，並約定今年第四季於臺灣公司實地商談細節；富據智能創辦人陳靖儒分享，這次參觀矽谷最大AI開發者社群AGI House帶來很大的啟發；洺鈞畜產創辦人楊舒翔則透漏，透過本次參訪成功與北美雞農牽線，期待展開與北美市場的合作。