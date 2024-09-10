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幻象2000歷年9次事故一次看！　7飛官有成功獲救經驗

▲▼民國112年雙十國慶大典主題表演，擔任天觀機任務的幻象2000戰機飛過總統府上空。（圖／記者李毓康攝）

▲幻象戰機。（資料照／記者李毓康攝／非事故戰機）

記者陶本和／台北報導

國防部10日晚間表示，空軍第二聯隊一架幻象單座戰機，晚間執行夜間訓練課目，於20時05分疑似動力消失、飛行員跳傘。回顧幻象戰機歷次失事，自1999年至今，這是第9次事故，上一次失事是2022年，在台東外海失事，所幸當時飛官黃重凱中校平安獲救。

國防部10日晚間指出，空軍第二聯隊一架幻象單座戰機，晚間執行夜間訓練課目，於20時05分疑似動力消失、飛行員跳傘。國防部長顧立雄獲悉後，即要求派遣海、空兵力全力搜救，期能儘早尋獲飛行員、釐清肇因。

回顧幻象戰機自1999年至今，這次是第9次事故；而前8次事故，統計有7人獲救、5人殉職，共折損6架（不含本次）。

第一次事故是發生於1999年，當時幻象戰機在執行夜航訓練，發動機遭到鳥襲失去動力，墜毀在新竹外海，當時飛官吳彬福、吳世峰跳傘獲救；接著，同一年底，幻象機在蘇澳外海進行視距外攻擊戰鬥訓練，但光點從戰管雷達消失，飛行官江金亮失蹤，最終宣告殉職。

第三次為2001年，幻象戰機起飛後不久，雷達光點於新竹外海消失，最終飛官劉浩帆、張健翔殉職；第四次是2002年，例行飛行訓練任務，一樣是遭遇鳥襲，不過最後順利迫降，飛官何威克、虞德忠平安逃生。

第五次是2012年，飛官王同義赴法國接受幻象戰術訓練，駕駛法國空軍的幻象戰機，起飛後發生故障，他為了避免降落在人口稠密區，最終選擇放棄跳傘，將戰機開往森林墜毀殉職。

第六次是2013年，幻象機執行換裝訓練發生機件故障，所幸飛行官劉永祥、鄭育騰跳傘，成功獲救；第七次是2017年，幻象戰機在基隆市北北東處失聯，飛行官何子雨失蹤，最終宣告殉職。第八次則是2022年，幻象戰機在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校最終平安獲救。

至於本次為第9次，本次為幻象單座戰機，晚間執行夜間訓練，截至10日晚間9時許，飛行員有跳傘，而軍方也在國防部長顧立雄要求下，派遣海、空兵力全力搜救中。

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