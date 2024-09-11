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空軍女兵收15萬與香港男假結婚　又詐領補助款！遭檢舉慘了

▲▼空軍官校。（圖／記者吳世龍攝）

▲空軍官校女兵假結婚真詐財，最終遭檢舉判刑。（資料照／記者吳世龍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

空軍一名王姓女兵收受15萬元報酬假結婚，讓香港籍梁姓男子取得在台居留權，隨後又向軍方申請結婚補助款，詐取4萬6240元。橋頭地院審理後，本月初依詐欺取財、使公務員登載不實2罪，合併判處4個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書，空軍官校第十一基勤大隊設施中隊王姓女兵日前在表哥、友人介紹下，結識香港男子梁志超，雙方協定以15萬元酬勞假結婚，以便梁男取得在台居留權。

2021年12月6日，兩人到高雄戶政機關登記，當天梁又向移民署南區事務大隊高雄市第二服務站申請居留。4天後，王女又申請國軍人員結婚補助費，以不實戶政資料向國防部主計局財務中心國軍左營財務組申報，最終詐得4萬6240元。

橋頭地檢署接獲檢舉後偵辦，扣得王女與梁男對話紀錄，而王女也坦承犯行，與其表哥與友人證述一致，依法提起公訴。橋頭地院審理時認為，被告與梁男無結婚真意，竟仍向戶政事務所辦理登記，已損害戶政機關、內政部移民署及國防部對資料管理的正確性，還造成國防部主計局財務中心損害，實有不該。

法官指出，考量被告犯後坦承犯行，並將已領之結婚補助款全數歸還，足認被告犯罪所生損害稍獲減輕，且尚有悔意，犯後態度良好，無前科，但為讓被告記取教訓，建立正確法治觀念，因此2罪合併判處4個月，得易科罰金，緩刑2年，但須接受2場法治教育。全案仍可上訴。

至於梁男，已經出境，另行通緝中。

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