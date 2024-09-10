一張打火英雄「跪地灌水降溫照」感動3.6萬人　網淚讚：真英雄

▲網友拍下打火英雄與惡火搏鬥後，跪地用水管淋濕身體試圖降溫的照片。（圖／翻攝自路上觀察學院）

圖文／CTWANT

嘉義縣朴子市「榮昌戲院」日前不幸遭遇火災，這座承載了當地居民眾多回憶的老戲院最終付之一炬，引發了當地居民和文史工作者的不捨之情。而在火災之後，一張消防員跪地瘋狂灌水降溫的照片曝光後，破3.6萬人按讚，一票人直呼感動大讚「真英雄」，甚至有同為消防員的網友點出問題「重點就是在缺人」。

據了解，這場大火於8月31日清晨4時35分發生，消防人員出動大批人力，耗時近3小時才將火勢完全撲滅。初步估計，火災燃燒面積達1200平方公尺，而起火原因仍有待消防火調科進行詳細調查。

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而近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳了一張十分獨特的照片，照片中，一名全副武裝的消防員跪地單手拿著水管，正在瘋狂灌水幫自己降溫。照片曝光後，迅速獲得超過3.6萬人的按讚，許多網友紛紛讚揚消防員是「真英雄」。

分享照片的網友表示，照片的拍攝者是在8月31日上午5時55分拍攝的，當時消防隊員已奮戰一個多小時。他透過熱氣蒸騰的玻璃門，捕捉到了這個令人感動的瞬間。

▲原PO隔著熱熱的玻璃門，拍下消防員因全身高溫，努力想用水把身體降溫的瞬間畫面。（圖／翻攝自路上觀察學院）

一位自稱是消防員的網友Wu也提到，相較於裝備，消防部門更缺乏人力。他解釋，剛從火場出來的消防員狀態類似於「剛打完一場格鬥的運動員」，極度疲倦且體溫升高，迫切需要「補給、降溫、休息、清潔」。

網友Wu認為，理想的救災現場後勤應該像拳擊賽中場休息時一樣，有專人照顧剛退出火場的消防員，幫助他們卸下裝備，加速降溫和恢復體力，甚至提供運動飲料補充水分和電解質。

網友Wu也表示，以照片中的情況為例，該名消防員有可能是口鼻不舒服正在沖洗，這時候就需要有人能夠幫他卸除裝備，以便幫助其降溫、恢復體力。網友Wu也透露，有些縣市甚至會監控消防人員的體溫和脈搏，以確保他們的安全。

貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言「感謝打火英雄」、「辛苦了」、「偉大的消防員」、「神聖的職業」、「想哭，辛苦了」、「消防員這職業令人敬佩」。

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