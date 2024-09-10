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破解已讀不回！他曝傳訊「這4字」絕對秒回　萬人爆共鳴： 急死了

一名網友分享只要傳「這4字」的訊息，收到的人絕對會秒回，結果貼文引起1.9萬人共鳴。（示意圖／翻攝自pexels）

▲訊息「已讀不回」讓人超討厭。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著科技發展及網路的發達，現代人幾乎人手一支智慧型手機，聯繫方式也習慣透過通訊軟體，但若是遇到「已讀不回」的狀況該怎麼辦呢？就有一名男網友發文打趣表示，只要友人傳訊息開頭是「跟你講哦」這4字，他看到一定馬上已讀秒回。貼文一出，引起1.9萬人共鳴，紛紛直呼「＋1」。

原PO近日在Threads上傳1張IG截圖，圖片中可見原PO友人傳了訊息過來，開頭是「跟你講哦」4個字，讓原PO不禁打趣表示，「當我朋友只要講這句，我就一定會秒回他，應該有人會懂」。

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貼文一出，果然引起1.9萬人共鳴，紛紛直呼「＋1」，還分享了相似的例子，包括「欸其實…」、「我問你哦」、「欸欸！我跟你說」等等，都像原PO分享的句子一樣有吊人胃口的感覺，讓收到訊息的人很想知道下1句話的內容。

不過也有網友留言指出，通常看到這類訊息點開並回覆後，對方都會消失一段時間，才會接著打下1句，「我秒讀問怎樣，對方卻消失了」、「有的人還會故意等你讀了才跟你說」、「我都快急死了」、「這句話真的可以騙人回訊息」。

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