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聯手馬來西亞不惑生命學苑　長庚醫院推動線上健康學堂

▲長庚醫院與不惑生命學苑簽署合作備忘錄

▲長庚醫院與不惑生命學苑簽署合作備忘錄，左為不惑生命學苑基金創辦人高桂蓮董事長，右為長庚醫院國際醫療中心主席馮思中教授。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院9日表示，該院與馬來西亞不惑生命學苑，簽署合作備忘錄，共同舉辦線上及線下健康講座，藉由這些活動，將台灣優質的醫療資源介紹給更多馬來西亞民眾。另外，雙方也將積極探討更多合作機會，共同推動兩地的醫療發展與健康促進，為更多民眾提供專業且貼心的健康照護服務。

長庚醫院國際醫療中心主席馮思中教授，於上(8)月下旬，帶領林口長庚血液腫瘤科徐鴻智副教授、復健部裴育晟教授及高雄長庚放射腫瘤科王友明教授，前往馬來西亞不惑生命學苑，與學苑的老爸老媽們分享一場，以『別”癌”我好嗎』為主題的健康講座，講座內容包含了攝護腺健康、大腸癌預防及飲食保健、姿勢不當引起的媽媽手或網球肘，以及癌症治療新利器「質子治療」，吸引近70名老爸老媽們線上和線下參與。

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不惑生命學苑是馬來西亞一所專為樂齡長者，提供學習與服務的非營利組織，致力於提供各類健康與生活學習課程，Facebook擁有近8,000名粉絲，學員多為關注健康議題的退休人士，學苑的董事長曾接受長庚醫院的醫療服務，對長庚醫院充滿信任，正是這份信任促成了雙方深遠的合作。

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