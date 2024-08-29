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假冒電視台記者堵麥採訪！他離職沒還麥牌慘了　4人遭起訴

▲三顧生技公司副董事長陳宗基上月底赴士檢開庭，卻爆出有不明人士冒充記者做採訪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲三顧生技公司副董事長陳宗基上月底赴士檢開庭，卻爆出有不明人士冒充記者做採訪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

三顧生技公司副董事長陳宗基，去年8月底赴士林地檢署說明遭超基因生技公司指控涉背信，庭後接受訪問指出被媒體潑髒水。沒想到採訪現場卻爆出案外案，疑似有男子假冒電視台記者，拿著印有TVBS和東森電視商標的麥克風上前堵麥採訪。士林地檢署今（29日）偵結，依違反商標法等罪嫌起訴東森電視前SNG中心副理黃男及3名攝影記者。

檢方調查發現，陳宗基希望在開庭時讓媒體報導，增加曝光「因為整整3個月我要開記者會，就算有媒體也很少，我的股東看不到」，於是委託一家整合行銷公司處理，並支付價金邀約媒體、製作手板。

該行銷公司負責人呂男，認為由知名新聞業者名義參與採訪，可向陳宗基獲取高額報酬，於是找上曾任職於東森電視SNG中心副理的黃男處理媒體採訪事宜，黃男便找來IN NEWS、壹電視、寰宇新聞台3名攝影記者陳男、藍男、游男負責攝影，並將印有TVBS和東森電視商標的麥克風交給不知情的張男（行銷公司顧問）用以採訪陳宗基，事後並回傳採訪影像給黃男，經黃男回傳呂男，發送新聞採訪畫面發布於台灣好報等媒體。經多家媒體報導後，東森電視與TVBS才驚覺遭假冒，憤而提出告訴。

▲三顧生技公司副董事長陳宗基上月底赴士檢開庭，卻爆出有不明人士冒充記者做採訪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲黃男離職後未歸還東森電視麥克風牌，另透過不詳來源偽造印有TVBS商標之麥克風。（圖／記者黃宥寧翻攝）

至於2支疑似假冒的電視台麥克風牌，經查，黃男先前任職於東森電視SNG中心副理，因業務持有東森電視商標圖示的麥克風牌，黃男2022年10月離職後，卻未依規定繳回麥牌，另外黃男又透過不詳來源偽造印有TVBS商標的麥克風牌。

黃男證稱，呂男有付給他5000元，包含位記者採訪費用與他的人力仲介費用，而東森和TVBS的麥牌是他現有的，並表示呂男應該不知道現場2位攝影記者是東森或TVBS，「因為真的要找東森或TVBS來，就不是這個費用。」

士林地檢署偵結，認黃男涉犯刑法業務侵占及違反商標法等罪嫌，另攝影記者陳男、藍男及游男等3人，均涉有違反商標法罪嫌，依法提起公訴；另呂男、張男均因罪證不足不起訴處分。

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