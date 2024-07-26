夏季腿易水腫粗　歐美流行「減法穿搭」一秒顯瘦　展現高級時尚感

【企劃特輯】

面對體感溫度破40度的台灣，無論多熱愛時尚、喜歡穿搭，恐怕也無法接受炎炎夏日的摧殘。加上夏季衣物較單薄，女性在選擇服裝想在維持時尚感同時還能遮掩身材的不足及夏天水腫等問題，也不全然是夢！

減法穿搭清爽迎接夏天，秘訣在於舒適合身，但必須減少過分疊穿的造型，為了看起來不臃腫又雜亂，舒適才是主流，因此在上衣選擇，可搭配微微寬鬆的版型，而下著可以搭配例如寬褲、靴型褲、A字裙，展現女性線條同時拉長腿部比例。

今夏從歐美流行回來的「靴型褲」是2024最新款必備款。方文琳、簡沛恩代言「PP石墨烯塑崩律動褲_靴型款」，是台灣石墨烯大廠今年最新推出的最新產品。成為了許多女性夏季穿搭的理想選擇。採用了時尚的靴型設計，能夠有效修長腿部線條，並針對小腹、腰部和臀部進行了提拉及加壓設計。不僅能夠立即顯瘦，還能有效遮掩身材的不足。

採用時尚靴型設計，讓腿部線條更加修長，針對小腹、腰部和臀部做了提拉及加壓設計，修正曲線和身材的缺點，能夠有效修長腿部線條，不僅能夠立即顯瘦，還能有效遮掩身材的不足，是目前市售唯一具備輔助瘦身、立體塑形、代謝循環、時尚設計的多功能的機能褲，美秀姐、淡如姊一穿就愛上！不分尺寸，22～46腰都穿得下！

讓今年來不及瘦身的女性們也能在夏季展現出好身材、時尚百搭。而內含的獨家石墨烯材質能有效促進全身代謝循環，提升微循環效果，讓身體隨時隨地動起來。不僅有助於啟動身體新陳代謝，還能雕塑出更勻稱的身材曲線。

面對女性最害怕的下半身悶熱不適問題，今年全新大改款，特別升級了調節體溫專利氣動紗，用量再增加30%，當體溫上升、濕氣增加時，氣動紗纖維會打開氣孔，排出熱氣與濕氣，進而達到降溫效果，即使是頂著38度高溫穿出門，也不會有悶熱又黏TT的感受！不管是50歲還是60歲都能輕鬆穿出30歲的好身材，不用減肥也能馬上顯瘦，大受50世代的女性們青睞！

方文琳簡沛恩一穿就愛上「PP石墨烯塑崩律動褲」哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/FniS7

●YAHOO購物網特惠組：https://chshop.work/q5OYr

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：080-000-5199（健康久久）

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1 台北車站（K區地下街）B1、台北市北投區石牌二路201號（榮總中正樓門市）

