2024女大粉美賞揭曉「十時塑」連續奪冠　四寶媽白家綺親身見證纖體成果

【企劃特輯】

2024年「女大粉美賞」圓滿落幕，這次的主題為「美力爆發無所畏懼」，吸引了600款產品報名參賽，最後經過評審團及網友投票，從激烈競爭中選出284款入圍產品，最終誕生了81款得獎產品。其中，連續兩年榮獲「年度最佳口服纖體飲賞」的產品——十時塑，再次成為焦點。代言人四寶媽白家綺親臨頒獎典禮，身穿一席貼身洋裝展現姣好身材！

在此次2024「女大粉美賞」中，十時塑再度奪得「年度最佳口服纖體飲賞」，這已是連續第二年獲此殊榮。從產品上市至今，它已經累積了廣大使用者的支持與好評，尤其受到許多媽媽的青睞。無數成功的案例證明，十時塑不僅是產品，更是幫助女性恢復自信的夥伴。白家綺表示：「能夠代言這麼棒的產品，真的非常榮幸，也很開心看到它能幫助到那麼多人。」

為了慶祝連續2年奪得「年度最佳口服纖體飲賞」，十時塑特別推出限時優惠活動，凡在9月11日之前購買十時塑系列產品，皆可享受88折優惠。無論是剛剛產後已久的媽媽們，還是正在尋找健康減重方法的朋友們，十時塑都將是天然安全且有效，不可或缺的選擇。

白家綺在頒獎典禮上透露，她在短短一個月內，便成功從產後的凸肚肥媽恢復到25歲時的S號身材，體重更減輕了10公斤，重拾少女時代的自信。她笑說：「沒想到生了四個孩子，還能擁有現在的25吋蠻腰，真的很開心！」

曾經一度為產後肥胖問題感到苦惱。儘管多次嘗試不同的減肥方法，效果始終不如人意。她坦言：「四十歲以後代謝變慢，加上自己食量大，尤其喜歡吃甜食，每次想減肥都覺得很痛苦，心情也會因此變差。」然而，在同門師姐廖家儀的推薦下，她開始嘗試十時塑的花草燃脂茶，這款產品以天然花草配方結合中醫理論，主打無需節食即可輕鬆減重。

白家綺笑著說：「老公吳東諺看到維持現在的好身材也非常滿意！」自己平常因為工作繁忙，難以維持固定的運動習慣，但幸好十時塑幫助她在日常生活中輕鬆維持，甚至在大吃大喝之後，通過喝十時塑來幫助身體代謝，不需要節食，還可以偶爾吃甜點，這真的讓我的心情變得更好！」白家綺開心分享。

十時塑花草燃脂茶 四階段燃脂功效廣受好評

這款燃脂茶是由知名中醫師研發，花草燃脂茶透過四個階段，全面啟動窈窕行動。第一階段先排除體內囤積的毒素與油脂，幫助清腸排便；第二階段則是促進體內遲滯的代謝，排出多餘的水分與浮腫；第三階段進行標靶鎖定，迅速燃燒脂肪，將其排出體外；最後第四階段提升瘦體素，從根本上改善體質，讓易胖體質變成易瘦體質。讓十時塑在競爭激烈的纖體飲市場中脫穎而出。





多樣化飲用方式滿足消費者需求

此外，十時塑纖桃茶不僅效果顯著，還提供了多種飲用方式，讓忙碌的現代人隨時隨地都能享用。它可熱沖、冷泡或冰鎮，根據個人口感和季節來選擇最適合的飲用方式，除了經典的原味燃脂茶，十時塑還推出了纖果、纖桃、孅奶茶等新口味，讓消費者有更多選擇，不僅味道好，還能輕鬆取代高熱量的手搖飲，成為日常瘦身的好幫手。

白家綺最後呼籲：「減肥不該是痛苦的過程，選對產品才能輕鬆變美，擁有健康與自信。」隨著十時塑的成功，她也相信，未來會有更多女性透過這款產品，找回屬於自己的美麗與自信。

榮獲女大粉美賞「年度最佳口服纖體飲賞」十時塑哪裡買？

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