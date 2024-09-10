媽媽嘴、三中案「檢方確實洩密」　監委：檢警調跟媒體有共生關係

▲監委高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國司法時常被詬病「違反偵查不公開」的情形，從過去媽媽嘴命案、前總統馬英九三中案，到近期前桃園市長鄭文燦涉弊案、民眾黨主席柯文哲京華城案，皆有媒體掌握案情相關進度。對此，監察委員高涌誠今（10日）受訪時直言，檢警調跟媒體確實有共生的關係，甚至檢警調多少需要透過媒體帶風向去辦案，這是現行訴訟制度使然。

監察委員高涌誠今（10日）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於主持人詢問偵查不公開「違反偵查不公開」，高涌誠回應，事實上他做過兩個調查報告，其中包含7、8個案件，有知名案件媽媽嘴及前總統馬英九的三中案，就當時調查的結果，監察委員認為北檢的確有洩密的狀況。

高涌誠透露，在司法改革國是會議後，偵查不公開被列為重點，司法院就因應修了《偵查不公開作業辦法》。高指出，但在法制上有個很大的問題，因為司法院不管偵查，卻又要由司法院訂定相關辦法，實務上會有隔閡，作業辦法會有不妥當或可以更精進部分，他才會不斷用調查報告盯著檢警調的作業，希望能做到不要全部公開。

高涌誠坦言，自己研究這個議題20多年，這個議題確實有難處，檢警調與媒體彼此有共生關係，對彼此有需求，甚至檢警調多少需要透過媒體帶風向去辦案。高也說，自己不是要苛責媒體或檢警調，因為這是訴訟制度使然，在現行偵查制度下，一定會出現檢警調與媒體有共生關係的狀態。

至於媽媽嘴負責人呂炳宏案，高涌誠表示，以監察院的立場，的確認為檢警有違反偵查不公開的情形，尤其警方的辦案進度，媒體都知道，當時監院就曾約詢檢察官、警察，但一樣都沒辦法查到是誰洩密出去。

高涌誠說明，我國的偵查體制偏向早期偵查，必須先強制處分再蒐集證據；但晚期偵查，應該是前面是鴨子划水，代表是證據蒐集到差不多了才會強制處分，補強有可能缺失的地方，但我國常是強制處分走在前，多多少少會有「押人取供」的問題，若要解決這樣的問題，偵查體制變革需要全民共識。

高涌誠表示，民眾常會稱主流電子媒體是「三機」新聞，包含行車記錄器、監視器及秘錄器，很多很明顯畫面只有偵查機關才會有，最後卻在媒體上出現，就會有違反偵查不公開的問題。他舉例新店曾發生隨機殺人案，有位無辜男士坐在機車上，但因附近坐車有夫妻在吵架，結果車上的男子就下車殺人，事發畫面在網路上流傳，畫面明顯是來自行車記錄器，「這一定是證據」，不是媒體去拜託里長就能取得，尤其偵查中的案子，所有證物一定是扣起來，所以該情形一定是警察洩露。

高涌誠再舉例，同樣情形也發生在日前有轎車衝撞基隆派出所，行車記錄器的畫面也在外流傳，該畫面是涉及犯罪手法，絕對不會符合偵查公開的例外。他說，警政署最後也同意是警方洩漏，但他的結論都是找不到是誰洩密，所以監察院也只能糾正，並建議警政單位找到人要懲處。