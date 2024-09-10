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快訊／台南小客車撞護欄！駕駛拋出「飛落20米河中」　命危搶救中

▲國道七股交流道上方有1輛自小客車，9日深夜疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛人被拋出車外，掉落台南市七股區台61橋下河道水中，消防人員將傷者救起送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲七股交流道上方1輛自小客9日深夜疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛人被拋出車外，掉落橋下河中。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

西濱快速公路七股交流道發生重大車禍，昨天（9）深夜11時51分許，一輛自小客行經該處時疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛被拋出車外，飛落20公尺高的橋下掉入水中，台南市消防局119據報出動七股消防分隊人車前往搶救，消防人員將劉男救起，送醫到院時，劉男無去生命跡象搶救中，確切肇事原因目前由佳里分局調查處理中。

▲國道七股交流道上方有1輛自小客車，9日深夜疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛人被拋出車外，掉落台南市七股區台61橋下河道水中，消防人員將傷者救起送醫。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心9日深夜11時51分許受理市警局110轉報，七股交流道上方有1輛自小客車疑似自撞，汽車駕駛約從20公尺高處拋落到七股區台61橋下河道(298公里北上方向)，七股消防分隊馬上出動3車1艇7人前往搶救，台南市佳里分局警方及海巡人員都到場協助救援。

▲國道七股交流道上方有1輛自小客車，9日深夜疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛人被拋出車外，掉落台南市七股區台61橋下河道水中，消防人員將傷者救起送醫。（圖／民眾提供，下同）▲國道七股交流道上方有1輛自小客車，9日深夜疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛人被拋出車外，掉落台南市七股區台61橋下河道水中，消防人員將傷者救起送醫。（圖／民眾提供，下同）

消防人員發現56歲劉姓男子仰躺在河道水中，馬上進行搶救，將傷者搶救上岸，消防人員檢傷發現傷者意識不清、頭部撕裂傷、右下肢變形，馬上以救護車送永康奇美醫院急救，惟10日凌晨0時53分許護車到院後，傷者失去呼吸心跳，送至奇美醫院加護病房治療，目前意識不清，昏迷指數3。至於確實肇事原因及相關案情，由佳里分局警方調查釐清中。

▲國道七股交流道上方有1輛自小客車，9日深夜疑似自撞護欄，56歲劉姓駕駛人被拋出車外，掉落台南市七股區台61橋下河道水中，消防人員將傷者救起送醫。（圖／民眾提供，下同）

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