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台南安南國中「冥間新聞挖挖挖」　蟬聯全國菸檳防制短片競賽特優

▲台南市安南國中歷年來積極推動校園菸害防制教育有成，112學年度再以「冥間新聞 挖挖挖」參賽蟬聯特優。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市安南國中歷年來積極推動校園菸害防制教育有成，112學年度再以「冥間新聞 挖挖挖」參賽蟬聯特優。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

教育部國教署鼓勵學生倡議反菸拒檳知識、態度，推廣到校園，進而內化成為拒絕菸檳的行為及生活技能，辦理「網紅就是你短片競賽」，台南市安南國中歷年來積極推動校園菸害防制教育有成，112學年度再以「冥間新聞 挖挖挖」參賽蟬聯特優。

黃偉哲市長表示，吸菸是罹患癌症、心血管與肺部等疾病的危險要素，菸害不只發生在吸菸的當下，其所產生的二、三手菸都是致癌物，不僅危害到自己的身體健康，也會影響他人，長期處於二、三手菸環境，不但會造成或加重呼吸道疾病，也可能增加罹癌的風險。近年電子煙盛行，讓民眾面臨健康危機，112年修正的「菸害防制法」已全面禁止電子煙，並將禁菸年齡提高至未滿20歲，為保護幼兒及青少年遠離二、三手菸的危害，擴大全面禁菸場所，透過法令規範，守護全民健康。

教育局鄭新輝局長表示，「菸害防制法」規範各級學校場域均全面禁菸，學校應加強菸害管理，並透過教學活動，強化學生拒菸識能，如有查獲吸菸學生，應令其接受戒菸教育，並加強輔導，也請入校訪客或施工人員遵守校園禁菸規定，共同維護無菸健康的校園環境。鄭局長也稱許安南國中積極推動校園菸害防制教育，激發學生創意，用影像的力量，倡議菸害防制議題，連年獲獎 值得肯定。

安南國中蔡佳宏校長表示，學校致力校園菸害防制議題，每年透過師生共同創作短片進行菸害宣導。歷年佳績包括107學年度獲國中組佳作、108學年度獲特優及優良倡議獎、109學年度優等及佳作、111學年度特優，112學年度再度獲得特優。今年影片以肺癌為十大死因之首破題，透過閻王殿審判讓死者自白生前的不良生活習慣，引導觀眾檢視自己的生活作息及飲食習慣對健康的損害，並運用時下流行的短影音素材，融入新聞報導手法，將健康觀念編寫成朗朗上口的歌詞，讓生硬的知識，化為幽默溫柔的力量，鼓勵更多人加入拒絕菸害行列，減少吸菸人口，以降低社會的健康成本。

教育局進一步表示，網路資訊發達，青少年易因好奇嘗試新型菸品，請學校積極加強菸害防制教育，輔導學生遠離菸品誘惑，也呼籲家長關懷孩子身心健康，避免偏差行為，如有吸菸習慣的父母或長輩請及早戒菸，樹立良好榜樣，讓孩子在健康的無菸環境中成長。安南國中獲獎影片歡迎至網站(https://youtu.be/e9S0SbiANU0)點閱觀賞。

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