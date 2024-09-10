屁孩拿寶特瓶狂裝飲料惹議　好市多：暫無取消自助暢飲規劃

▲有男子自備寶特瓶在好市多餐飲區盛裝飲料外帶。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者楊惠琪／台北報導

美式賣場好市多餐飲部飲料自助區只要花20元就可無限暢飲，但有網友目擊，一名男子買完飲料後，卻自備10幾個寶特瓶狂裝飲料外帶回家，店員出面制止也無效。事件在網路發酵，網友擔心飲料自助恐像碎洋蔥一樣被取消。對此，好市多今日回應，目前暫無取消規劃，但呼籲會員持餐飲部販售的飲料杯適量盛裝。

有網友在Dcard發文指出，日前到中和好市多消費，目睹一名年輕男子自備10幾個寶特瓶在餐飲部飲料區裝飲料，賣場人員見狀提醒也沒用，最後該名男子共裝了9瓶飲料，讓原PO相當傻眼。

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男子行為引發網友撻伐並遭到肉搜，但男子理直氣壯回嗆「這是消費者權益」、「林北消費了就是消費了，沒有明文規定不能一直一直裝飲料吧」。男子甚至直言：「我說真的，你開放Buffet也開放外帶，又怕別人取用，這是他家的問題，這是他們台灣好市多的問題。」

也有網友擔心因為男子行徑，恐讓好市多飲料自助吧改成限內用，甚至取消無限暢飲。對此，台灣好市多回應，暫無取消飲料自助吧使用規定。不過，業者也強調，餐飲部飲料機提供用餐會員無限暢飲，同時因飲料機為自助式，呼籲會員持餐飲部販售的飲料杯適量盛裝。