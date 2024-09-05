北屯好市多外傳槍響！警清空彈匣阻酒駕男　3市民「築車牆」幫逮人

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區好市多附近5日傍晚傳出槍響，自小客車駕駛鄭姓男子遇警攔查拒檢，甚至倒車衝撞警用機車，企圖逆向逃逸。警方見狀，立即掏槍朝輪胎射擊，一連擊發12發子彈「清空彈匣」，還有3名見義勇為的民眾，將車輛堵在鄭男逃逸方向，幫助警方阻止鄭男離去。最後，警方上前敲破鄭男車窗，並將其逮補，發現鄭男酒精濃度超標，依公共危險、妨害公務移送法辦。

▲鄭男遇攔查拒檢，警方朝車胎連開12槍，清空彈匣。（圖／記者白珈陽翻攝）



對於3名見義勇為的民眾，警方告知若有相關車損，可以代為負擔修車費用，但3人均婉拒，表示會向保險公司出險。警方說，這3名幫助警方辦案的民眾，警方將俟機在公開場合頒獎表揚，讓市民知道守護治安人人有責，共同打造安全的環境。

本案發生在今天下午5時許，鄭姓男子（45歲）駕駛銀色轎車行經台中市北屯區敦富路往松竹路方向，台中市第五警分局1名員警巡經時，發現鄭男車輛開的歪歪斜斜，疑有酒駕情形，遂上前攔查。

未料，鄭男拒絕攔查，繼續開車離去，員警開啟警報器一路尾隨，至敦富路與敦富六街口（北屯好市多旁），鄭男因車流堵塞，竟倒車衝撞員警。

附近有民眾拍下驚險一幕，影片內容顯示，員警眼見鄭男車輛倒車快要撞到自己，連忙跳車閃避，但警用機車被推移2、3公尺，地面劃出長長刮痕。此時，鄭男欲逆向行駛逃逸，但員警立刻掏出手槍，朝鄭男右前輪胎射擊，連續開了12槍，不料鄭男仍然嘗試開車逃脫。

當下鄭男不顧警方嚇阻，掉頭就走，但有3名分別駕駛貨車及休旅車的路過民眾，開車上前阻擋鄭男去路，其中1輛黑色休旅車更輕撞鄭男車輛側邊，令鄭男車輛再也動彈不得。

▲▼3名分別駕駛貨車及休旅車的路過民眾，開車上前阻擋鄭男去路，其中1輛黑色休旅車更輕撞鄭男車輛側邊，令鄭男車輛再也動彈不得。（圖／記者白珈陽翻攝）

員警最後緊跟上前，衝到駕駛座以破窗器擊破車窗，才終於將犯嫌逮補到案，並當場進行酒測，酒測值高達0.7mg/L，偵訊後依法移送台中地檢署偵辦。

▲警方擊破車窗，逮補鄭男到案。（圖／記者白珈陽翻攝）