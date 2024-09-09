好市多飲料買一杯「狂裝9罐」回家　他被公審還喊：這是消費者權益

▲好市多內用狂裝飲料，他還理直氣壯說「這是消費者權益」。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（COSTCO）熟食區飲料內用能無限暢飲，有一名女網友投訴，她日前到好市多消費時，目擊一名年輕男子竟帶了10多罐寶特瓶在熟食區裝飲料。貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出當事人回應，他理直氣壯說「這是消費者權益」、「你開放Buffet又開放外帶，這是他們台灣好市多的問題！」

原PO在 Dcard 表示，她6日中午到新北市中和好市多購物時，目擊有一名20歲左右的年輕男子買了內用飲料後，開始拿著自己帶的寶特瓶狂裝飲料，「至少裝了6瓶，工作人員走過來提醒後，又繼續裝了約2至3瓶」、「是真的這麼缺錢，缺到想喝可樂成這樣嗎，知道你消費了，但有點公德心行嗎」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，而事件中的年輕男子得知自己被網友拍照公審後，特別在個人臉書回應，沒有明文規定不能一直裝飲料吧，「就像我買網路吃到飽，我一天用24小時也是我家的事，什麼叫沒有公德心，這個是消費者權益」。

▲當事人回應全文。（圖／翻攝自臉書）

年輕男子說，「我說真的，你開放buffet也開放外帶，又怕別人取用，這是他家的問題，這是他們台灣好市多的問題」、「我確實是用官方提供的紙杯取用，更何況這地方要辦會員卡，這個叫偷飲料哦？」

其他網友看了年輕男子的說法後感嘆，「他完全不覺得自己有錯唉」、「之後就會改成限內用，禁止攜帶飲料出賣場，每個離譜規定背後都有一個更離譜的故事」、「奧客從來不覺得自己奧」、「真不知道這什麼品種，應該是窮人吧」、「貪小便宜成這樣很可悲」。