帶10幾瓶空罐「好市多偷飲料」　他被肉搜嗆：消費者權益！網炸鍋

▲男子帶自己的瓶子裝飲料。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，其中的熟食部也受許多人喜愛，就有網友指出，有一名男子買了一杯飲料後，竟在吧檯區進行「瘋狂續杯」，並將飲料倒入自帶的寶特瓶中，被工作人員提醒後仍照裝。對此，當事人認為這是消費者權益，「開放Buffet也開放外帶，又怕別人用，沒規定不能一直裝飲料吧」。

有網友在Dcard發文，「Costco飲料小偷」，一名約20歲的男子購買飲料後，開始無止盡地續杯，並將飲料裝入自己帶來的寶特瓶中，20分鐘內至少裝了6瓶，即使有工作人員前來提醒，他仍繼續裝了2至3瓶，而他的推車上，也堆滿了他要裝飲料的瓶子。

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原PO傻眼表示，「哥，不是我要說，是真的這麼缺錢缺到想喝可樂成這樣嗎？在好市多偷飲料，被抓了還繼續裝，何必？知道你消費了，但有點公德心行嗎？」

事後，該名男子出面回應，認為自己有消費，且好市多也沒有規定不能一直裝飲料或外帶，「要倒進水肥車是我家的事，要裝進大腦開始星爆也是我家的事」，甚至表示以前就常這樣做，現在卻被告知「不能裝回家」、「對其他客人不公平」，他認為不合理。

男子表示，「什麼叫沒有公德心？這個是消費者權益！」好市多開放Buffet，也開放外帶，又怕別人用，是好市多的問題，而且自己也是付費會員，根本不算是偷飲料，「今天我帶10個同學進來，只點一杯飲料，裝在10個人的肚皮底下，這樣子算10個小偷嗎？」

貼文曝光，網友留言狂轟，「看文章，他完全不覺得自己有錯欸」、「之後就會改成限內用，禁止攜帶飲料出賣場，每個離譜規定背後都有一個更離譜的故事」、「為什麼要喝這麼多糖水，看了頭好痛」、「大腦應該被那麼多的可樂給腐蝕掉了吧」、「就已規定禁用其他容器了，看不懂中文嗎」。

▼男子認為自己沒錯，是好市多的問題。（圖／翻攝自Dcard）

