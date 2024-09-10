花蓮壽豐溪暴漲翻！越野車翻覆2人溺斃　警籲溪邊戲水提高警覺

▲當日晚間10時許於事故現場下游約4.5公里處發現失蹤大人遺體。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局8日下午4時56分接獲民眾報案，指稱花蓮縣萬榮鄉二子山產業道路旁壽豐溪水域，有一輛車於二子山產業道路旁壽豐溪水域進行渡溪的時候翻覆，車上1大人、1兒童被大水沖走，下落不明，因午後大雨致溪水暴漲，另有7車19人受困在沙洲。

▲打撈起遭沖翻的越野車。

花蓮消防局立即派遣第二大隊警消8名、義消25名聯合花蓮縣緊急救難協會、紅十字會花蓮縣支會、花蓮縣救生協會、花蓮縣潛水協會等救難團體人員計20人進行搜救。

▲受困沙洲待援的7車、19人由挖土機協助救援後陸續脫困。

當日傍晚天色逐漸昏暗，加上溪水混濁、湍急，搜救困難，直到晚間10時許，於事故現場下游約4.5公里處發現失蹤大人遺體。受困沙洲待援的7車、19人原由救難同仁架設橫渡繩嘗試救援，由於水流湍急經評估風險過高，另由受困民眾自行聯繫友人駕駛挖土機前往現場協助救援，終於翌日12時許陸續救出受困民眾。

▲警消分組分段地毯式搜索。



隔日上午消防局一早再度集結警消27名、義消20、紅十字會花蓮縣支會人員5名共計52人，於壽豐消分隊實施勤前教育及任務分配，從事故點至花蓮溪出海口分成數段（事故點-舊豐平橋-新豐平橋-米棧大橋-月眉大橋-花蓮溪出海口），分配人員進行搜救行動，並出動5架空拍機執行空拍搜索，終於在9日早上10時許於溪口發電廠淨水匣門處發現失蹤孩童遺體，由家屬指認後接續處理。

▲隔日於發電厰水閘門處尋獲孩童遺體。



花蓮縣消防局表示，近日天氣午後雷陣雨頻繁，山區易出現短時強降雨，溪水暴漲機率大，安全性相對降低，建議民眾入山前先查詢天氣預報，多一分保障，多一分平安。