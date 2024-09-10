2024年消防績優救護人員　南消榮獲個人獎及特殊績優獎

▲台南市消防局前往內政部消防署領獎，總共獲得甲組縣市《救護之王》、醫療指導貢獻獎、資深救護貢獻獎，以及特殊績優的個人及團隊獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局救護績優人員及團體，9日前往內政部消防署領獎，總共獲得甲組縣市《救護之王》、醫療指導貢獻獎、資深救護貢獻獎，以及特殊績優的個人及團隊獎。

台南市自合併以來，救護件數逐年攀升，台南市消防局目前有220名高級救護技術員，成立8支高級救護隊，並與指導醫師積極合作提升各項救護技能，更於台南市南關區提出院前心肺功能停止案件雙軌出勤計畫。

此次獲獎的《特殊績優》團隊為歸仁高級救護隊，提出並執行南關區院前心肺功能停止案件雙軌出勤計畫，提高南關區的患者接受高級救命術的機率。東門高級救護隊隊員王雋驊2023年執行798件送醫勤務，是六都執行急救送醫次數最多者，為《救護之王》獲得者；南門高級救護隊隊員黃凱麟服務20年，近5年平均救護件數超過550件獲得《資深救護貢獻獎》；麻豆分隊隊員柯又豪在執行救護勤務外，也參與教學、發明，對救護業務的熱忱可見一斑，獲得《特殊績優個人獎》；另柳營奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任潘師典醫師擔任台南市政府消防局指導醫師超過10年，榮獲《醫療指導貢獻獎》。

市長黃偉哲表示，消防救護人員一直都是守護一座城市很重要的力量，所以不論是津貼、裝備、人力，市府都一直積極爭取。黃偉哲市長除了替得獎人員感到開心之外，也深刻地感受到他們的辛苦，黃市長感謝消防救護人員的付出及指導醫師為院前救護的貢獻，也表示這是市民的福氣。

消防局局長李明峯表示，台南市自2019年起，連續5年獲得甲組的救護之王獎項，雖然消防救護人員要24小時全天候待命、火裡來水裡去，是一份辛苦、危險的高壓工作，但這是一份有意義的工作，因為這份工作與民眾的生命財產息息相關。

李明峯局長感謝潘師典醫師長期對緊急救護的指導，給予非常多的寶貴意見，讓院前救護能有卓著的成長，也期待同仁能持續精進緊急救護相關工作，提供市民更優質的緊急救護服務。