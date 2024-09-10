柯文哲放棄抗告　藍委：用「自囚」換黨內團結、支持者悲憤力量

▲檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭羈押。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣民眾黨主席、台北前市長柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，而柯文哲律師團竟於9日發表聯合聲明指出，確定不提出抗告。對此，立委李彥秀表示，柯文哲以近乎「自囚」，放棄抗告，直接關兩個月的手段，換來的是黨內的團結聲音，以及支持者的悲憤力量，週日立法院前的成功造勢，顯然已經收到相當的成效。

李彥秀說明，依據刑事訴訟法法定提起抗告程序，最晚應在裁定出爐後10天之內提出；柯文哲本月五日遭羈押處分，最後抗告期限是十六日（適逢周休日順延一天）。但柯文哲的律師團在昨天就發出共同簽署的不抗告聲明。事實上，這個結果並不讓人意外，早在上個月31日清晨，柯文哲遭到逮捕，檢方聲請聲押禁見的時候，柯文哲就已表達「不願付交保金」的態度。

李彥秀提及，在定調「賴清德黨檢一體」的思維下（黃國昌所言），柯文哲很早就擬定「司法」與「政治」的兩條反守為攻的策略路徑。首先，在司法上，柯文哲認為，無意義的讓羈押結果在高院及地院來回，無異是對自己以及民眾黨不斷地「政治凌遲」，還讓檢方、媒體與側翼不斷有放話、操弄的空間，那不如展示坦蕩，以行動向檢方喊話「Show Me the Evidence！」，柯文哲更是看準檢方一再釋放可能祭出「污點證人」，正代表手上的證據可能遠不如對外的放話。

其次，李彥秀認為，在政治上，民眾黨正面臨成立五年來最艱難的時刻，部分媒體也刻意營造「白營選將有棄船的可能」，檢調更透過特定媒體頻頻放話，讓柯文哲窮於應付，更有可能讓猶疑的小草與知識分子厭倦口水戰而離開，柯文哲以近乎「自囚」（放棄抗告，直接關兩個月的手段）的手段，換來的是黨內的團結聲音，以及支持者的悲憤力量，週日立法院前的成功造勢，顯然已經收到相當的成效。

李彥秀說，可以預期，柯文哲放棄抗告，媒體戰、放話戰、側翼戰可能會暫時休兵，所有偵辦壓力與時間壓力將全數回到北檢身上，這場戰役北檢已無「不起訴處分」的空間，否則政治上的後座力恐怕將引發政壇風暴。兩個月後，就讓證據來說話。