外星人？美國人妻意外錄下不明飛行物體　影像曝光

▲陪你看流星雨看到外星人？人妻意外錄下不明飛行物體，影像曝光。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國蒙大拿州肖托（Choteau）小鎮上，有一名男子指出，他在本月6日晚上10時和妻子一起去外頭賞星星，意外看到「流星雨」，但後來更發現，這顆流星怪怪的。男子堅信，他和妻子都看到外星人，並透過手機錄下不明飛行物體。

據英國《每日郵報》報導，這名男子在Reddit發文指出，當天晚上他和妻子一如往常到戶外賞星星，約在晚上10點多時，看到天空有一道亮光劃過，人妻還興奮地喊：「有流星？」但後來兩人發現這流星的閃光太不尋常，光影更好似一個飛行船體，於是趕緊拿出手機拍攝。

男子說，他的手機竟在當下當機，於是趕緊讓妻子接力拍攝，之後他也用妻子的手機狂拍，捕捉這道「詭異的光」。男子還說，這道光影持續2-3分鐘、飛行空中後就消失，並稱「這道光」是靜靜地飛走，沒有發出任何吵雜聲。

男子與妻子都相信，兩人是看到不明飛行物體，並相信裡面有外星人乘坐，男子也說，妻子因為經歷此事，一度顫抖與哭泣。隨後這對夫妻影片的網上流傳，並引發網友討論，網友們紛紛直呼：「很難得的經驗。」、「如果天空再亮一點，就能拍到較清楚的影像。」不過也有網友提出質疑，認為這對夫妻可能真的只是拍到流星或飛機，而不是不明飛行物體。



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