威脅「去美元」國家！川普研擬課徵100%關稅　嗆當選嚴懲政敵關到死

▲美國前總統川普威脅，一旦重新入主白宮，將透過司法系統嚴懲「選舉舞弊」的人。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國即將於今年11月進行總統大選，其中前總統川普將再度代表共和黨參選。為了避免上次敗選的「悲劇」重演，日前川普在社群媒體發文警告，一旦他11月成功入主白宮，則將起訴在大選「舞弊」、影響選舉結果的人，包括官員、律師、金主、選民等，且求處最高刑期。

根據CNN報導，川普日前在他所成立的社群媒體Truth Social發文，威脅一旦他成功當選總統，則將會起訴在選舉中舞弊的選舉官員、政治人物、金主、律師、選民等，「當我（在大選）獲勝時，那些操弄選舉、欺騙舞弊的人，將會受到法律最嚴厲的制裁。」

報導指出，自從2020年總統大選，川普以700萬票的差距輸給民主黨的候選人拜登以後，他便經常散播關於2020年大選的陰謀論，且從一年多前曼哈頓封口費案中首次被起訴後，他就開始了這種威脅，表示一旦選民成功讓他重返白宮，便將利用司法武器追捕政治對手。

川普於當地時間8日又再度發文，要求聯邦調查局（FBI）調查即將在近日展開的賓州提早郵寄投票，因為他曾於4年內指控賓州等搖擺州郵寄選票存在舞弊問題，而先前福斯新聞前右派主持人卡森（Tucker Carlson）曾引述「選舉專家」的說法，認為賓州郵寄投票高達5分之1是造假。

另外，根據《經濟時報》，川普7日在搖擺州威斯康辛州造勢時，針對「去美元化」的國家再度祭出關稅牌，一旦有國家放棄使用美元，則美國將針對這些國家課徵100%關稅，「你們無法在離開美元的狀態下和美國做生意，因為我們（美國）將對你們的商品課徵100%的關稅。」

早在發表聲明前，川普就曾和他的經濟顧問，針對如何懲罰以美元以外貨幣進行雙邊貿易的盟友或對手，進行數個月的討論。知情人士向《彭博社》透露，懲罰手段包括出口管制、指控操縱匯率、關稅。

川普長期以來擁護貿易保護主義，希望美元繼續做為世界儲備貨幣，他認為美元在過去8年以來「受到重大圍困」，且中國、印度、巴西、俄羅斯、南非曾於去年峰會上討論關於去美元化的問題。