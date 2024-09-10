美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

▲美國聯邦眾議院9日通過「台灣衝突嚇阻法案」。（圖／路透）



文／中央社

美國聯邦眾議院9日通過「台灣衝突嚇阻法案」，旨在透過揭露中國高層領導人在全球的資產，還有切斷他們及家人使用美國金融體系權利、凍結資產等措施，遏止中國侵略台灣。

美國國會9日開議，眾議院下午討論共和黨眾議員希爾（French Hill）、民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）去年1月共同提出的台灣衝突嚇阻法案（Taiwan Conflict Deterrence Act）。數名委員發言後，法案無異議通過。

希爾發言指出，如果中國選擇攻打台灣，美國財政部依法將公布北京高官的非法資產，讓他們向民眾解釋，在中國失業率高達17%、民眾沒有社會安全網保障、並因房地產價格跌落而陷入債務危機之下，他們如何能累積財富。

他還說，法案不只公開點名、羞辱貪腐官員，並切斷他們使用美國金融服務的權利。

希爾提到，美國1979年承認北京，是基於台灣未來須以和平方式解決的基礎之上，包括封鎖台灣在內等其他手段都是對和平與安全的威脅。

薛曼表示，該法案主要是為削弱中國高官對侵台行動的支持。如果美國總統依「台灣關係法」，決定對台海情勢採取行動，美國金融機構依法將能公開特定官員及其家人在全球的資產，並凍結他們在美國的資產。