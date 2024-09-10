　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

京華廣場動工時，柯文哲以台北市長身分受邀出席動工典禮。

▲京華廣場動工時，柯文哲以台北市長身分受邀出席動工典禮。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

檢廉追查相關金流，從威京集團查扣的帳冊，發現共編列二次公關費用，一次1億8千萬元，另一次2億5千萬餘元，就在京華城2022年10月確定獲得860%容積率後，威京集團論功行賞的帳冊寫到，前台北市長黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤200萬元、威京集團協理宋堃仁450萬元、陳俊源200萬元、林惠美跟吳佩玲也各拿到50萬元…等一大串。

此一時間點與柯文哲遭查扣的USB隨身碟記錄「2022111小沈1500沈慶京」相符，檢廉據此認定，柯文哲涉收賄1,500萬元，正比對相關金流，一旦突破，柯文哲涉案情節便會從圖利罪拉高至收賄重罪。

按理來講，京華城案本來僅需依照法院判決結果進行，柯文哲根本無指定PM必要，且京華城陳情案，僅需依一般人民陳情程序辦理即可，因為台北市政府是京華城案官司勝訴一方，明明可以依法院判決為台北市民堅守法定容積，柯文哲卻捨此不為，接連對應曉薇介入協調、京華城公司陳情案，先後接連指派都發局、彭振聲擔任PM處理，更具體指示儘速提都委會等等舉措，明顯異於常情。

由於沈慶京涉嫌行賄，為釐清相關金流去向，北檢9日首度提訊他，當沈慶京被押解扺達北檢時，只見他下囚車坐著輪椅，相較他上週神采飛揚進入北檢複訊，完全看不出78歲年紀，也絲毫感覺不出健康有異狀，但他被收押不到幾天，就傳出身體不適被送往署立新莊醫院檢查，明明帶著口罩還被認出，且登上新聞，讓不少司法官都驚呼太巧了。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【封面故事】下條子：怎麼做都行　快就好　柯文哲收沈慶京1500萬內幕
【柯1500解密5】關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關禮遇
【柯1500解密】親筆指示：怎麼做都行，快就好　柯文哲涉收沈慶京1500萬揭密

ET快訊
父遭羈押　王浩宇爆「柯兒隔天吃高檔牛排」：過幾天小草會崩潰
陸上億網紅「小楊哥」爆劈腿！　正宮怒送小三坐牢
沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢
快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治
iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購
柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密
劉德華演唱會出意外！　台上突現大洞「踩空重摔」傷勢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關

沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

駕駛國道開到沒油報警：幫我送500元油！你們薪水我付的

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

正妹小草被笑「結巴晶晶體」 陳智菡怒了｜20240909 ET午間新聞

柯文哲羈押禁見不提抗告　律師證實：柯不願為難法院

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關

沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

駕駛國道開到沒油報警：幫我送500元油！你們薪水我付的

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

男生射後不理！　2原因曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

點頭就能接電話！AirPods 4貼合度更升級　AirPods Max新色曝光

退休老師讓巴菲特幫忙操盤　靠1檔股票翻倍賺

新光金創始家族力挺中信金！　拒絕台新併：要當第一

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

妻用夫舊手機　跳出女同事私密照「想舔妹妹了」

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　腦出血ICU搶命中

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

即／高雄爆鐮刀砍人！1男遭砍急救中

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

挑戰「1公升的眼淚」工程師亡！　酒吧店長說法曝光

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

新人闖輕軌拍婚紗！新郎自首：願意受罰

警因公傷亡慰問金調高！最高2000萬

即／高雄驚傳雙屍！情侶陳屍租屋處

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

更多熱門

相關新聞

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

就連京華城案今年初被監察院糾正，彭振聲在柯文哲要求下再度審視全案，於5月間傳送訊息給柯：「收到，也全部聽了一遍，主席都有一一徵詢各委員意見，都發局及申請單位也都有詳細答覆，內容好像比糾正文的內容更為真實」等。

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

機場限定咖啡調酒桃機二航廈才有

機場限定咖啡調酒桃機二航廈才有

關鍵字：

鏡週刊沈慶京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

半套抓龍筋！排毒小姐姐「手一掏」：有點大　摸出睪丸癌

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

蘋果秋季發表會總整理！

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面