沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

▲京華廣場動工時，柯文哲以台北市長身分受邀出席動工典禮。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

檢廉追查相關金流，從威京集團查扣的帳冊，發現共編列二次公關費用，一次1億8千萬元，另一次2億5千萬餘元，就在京華城2022年10月確定獲得860%容積率後，威京集團論功行賞的帳冊寫到，前台北市長黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤200萬元、威京集團協理宋堃仁450萬元、陳俊源200萬元、林惠美跟吳佩玲也各拿到50萬元…等一大串。

此一時間點與柯文哲遭查扣的USB隨身碟記錄「2022111小沈1500沈慶京」相符，檢廉據此認定，柯文哲涉收賄1,500萬元，正比對相關金流，一旦突破，柯文哲涉案情節便會從圖利罪拉高至收賄重罪。

按理來講，京華城案本來僅需依照法院判決結果進行，柯文哲根本無指定PM必要，且京華城陳情案，僅需依一般人民陳情程序辦理即可，因為台北市政府是京華城案官司勝訴一方，明明可以依法院判決為台北市民堅守法定容積，柯文哲卻捨此不為，接連對應曉薇介入協調、京華城公司陳情案，先後接連指派都發局、彭振聲擔任PM處理，更具體指示儘速提都委會等等舉措，明顯異於常情。

由於沈慶京涉嫌行賄，為釐清相關金流去向，北檢9日首度提訊他，當沈慶京被押解扺達北檢時，只見他下囚車坐著輪椅，相較他上週神采飛揚進入北檢複訊，完全看不出78歲年紀，也絲毫感覺不出健康有異狀，但他被收押不到幾天，就傳出身體不適被送往署立新莊醫院檢查，明明帶著口罩還被認出，且登上新聞，讓不少司法官都驚呼太巧了。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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