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柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

檢廉大動作搜索木可等公司，並追查柯文哲相關金流，帶走電腦及帳冊等關鍵證物。

▲檢廉大動作搜索木可等公司，並追查柯文哲相關金流，帶走電腦及帳冊等關鍵證物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉也認定柯文哲對全案的金流都有掌控，根據柯文哲與木可公司負責人李文娟的LINE對話記錄，柯曾問李，某知名媒體大亨的100萬元處理進度、某知名食品廠負責人50萬到新故鄉的帳戶、哪一些從木可公司支出？哪一些從選舉剩餘款支出？「這些我再找你討論」等語。

對話中柯還要求李文娟2個月內告訴他關於眾望、木可及新故鄉基金會有多少錢可以用，法官因此認定，柯對他所掌握的相關帳戶金流與支配都鉅細靡遺地掌控，而非他之前宣稱的不知情。

京華廣場動工時，柯文哲以台北市長身分受邀出席動工典禮。

▲京華廣場動工時，柯文哲以台北市長身分受邀出席動工典禮。

木可公關公司」老闆為李文娟，哥哥李文宗是柯文哲的高中同學，也是時任競總財務長，柯文哲因涉政治獻金假帳風波、花4,300萬元選舉補助款購置商辦，由檢調廉分頭併進偵辦。

本刊掌握，柯文哲在大選後，領到上億元補助款，已有逾7,300萬現金流入個人帳戶，除了這筆補助款外，專案小組清查金流後，更查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，名義是肖像使用權，是否藉銷售競選小物從中獲取個人利益，有待進一步查明。

此外，檢廉另循柯的政治獻金假帳破口，一路向上清查柯家的相關金流，扣除薪水及演講、稿費、版稅，發現仍有約700萬元收支不符，且查出柯妻陳佩琪在應曉薇與柯文哲便當會及京華城拿到建照的二段期間，多次帶著現鈔至ATM存款到自己與兒女的名下，經勾稽比對，金額從原本查出的上百萬元，爆增至六百多萬元，陳佩琪的說法更是一變再變，檢廉正從金流要還原事實。

柯文哲的委任律師陸正義（圖）9日赴北所律見，律師團隨後發聲明，表明柯不願抗告。

▲柯文哲的委任律師陸正義（圖）9日赴北所律見，律師團隨後發聲明，表明柯不願抗告。

京華城容積率爆增，要從柯文哲2018年5月10日接獲沈慶京陳情書開始談起，當時他將陳情書交由時任副市長的林欽榮進行適法性研究，並親手批示「現在560％已經通過，又要變成678％」，法官裁押柯時，也據此認定他主觀上認為京華城通過容積率為560％，並無依據變成678％，才請林欽榮進行研究，遑論後來暴增為840%會面臨法律問題。

除了林欽榮外，柯在2020年11月11日批核都發局簽呈，時任副祕書長李德全在公文加註：「為利公平執行，容積獎勵及移轉應依土管自治條例等既有全市一致性規定…設定容積上限以資明確」等意見，形同白紙黑字告訴柯文哲，京華城案硬幹有違法疑慮，但柯仍核定送公告公開展覽。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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