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沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

柯文哲住處遭查扣關鍵隨身碟，檢方懷疑他涉嫌向沈慶京收賄1,500萬元。

▲柯文哲住處遭查扣關鍵隨身碟，檢方懷疑他涉嫌向沈慶京收賄1,500萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦京華城弊案向法院聲請羈押前台北市長柯文哲獲准，震撼各界，9月8日民眾黨號召小草在立法院旁濟南路舉行首場全國開講，狂批司法不公。不過，檢廉8月30日搜索柯文哲住家，從他書房搜出一只隨身碟，發現工作簿清楚記載「2022111小沈1500沈慶京」，時序與同年10月18日台北市政府核發建照給京華城相近，懷疑柯文哲不只圖利沈慶京，更可能觸犯違背職務收受賄賂的貪汙重罪。

台灣高等法院針對北院第一次對柯作出無保請回的裁定指出，柯文哲身為台北市長，又受理京華城案陳情，「瓜田不納履，李下不整冠，竟會在自己隨身碟內如此記載，難認與本案非毫無關連」，成為後續遭台北地方法院羈押的一大關鍵。

沈慶京涉行賄應曉薇（中）逾4,500萬元，其中1,500萬元流向不明，金額恰好與柯文哲涉收賄數字相同，檢廉正在追查其中是否有所關聯。（鏡新聞提供）

▲沈慶京涉行賄應曉薇（中）逾4,500萬元，其中1,500萬元流向不明，金額恰好與柯文哲涉收賄數字相同，檢廉正在追查其中是否有所關聯。

院檢廉三方不只認定柯文哲主導京華城案，更懷疑他收受賄賂，原因是遭扣案的隨身碟工作簿電磁紀錄，記載格式並非流水帳式的行事曆，且從前後內容可明顯看出，是柯記錄他完成的重要大事，加上專案小組清查沈慶京的行程，在柯隨身碟所記載的2022年11月1日當天，並無和柯見面的安排，柯在當天下午也和大同區里長碰面，並無和沈碰面，因此很快就排除1500並非挺柯人士所稱的下午3點。

柯文哲（左）多年前接受TVBS專訪，當時他進入家門，向妻子陳佩琪（右）提到忘了帶USB回來，近日被網友搜出成為熱門話題。（翻攝TVBS選將點名YouTube）

▲柯文哲（左）多年前接受TVBS專訪，當時他進入家門，向妻子陳佩琪（右）提到忘了帶USB回來，近日被網友搜出成為熱門話題。

由於案重初供，亦即當事人在偵查剛啟動時所做的陳述，尚未有充分時間避重就輕甚至串證，比較可採，院檢偵審時柯對此並未具體回答，也未釐清1500是時間而非金錢，況且司法實務上常見的索賄或詐騙案，被告多不會在帳上記載收了1500萬元，而是假藉其他方式，例如寫1500CC或1500公克，藉此魚目混珠，加上北市當時才剛發出建照給京華城，院檢因此才會全都懷疑是柯文哲涉嫌違背職務收賄罪，而將他羈押禁見。

北檢日前搜索柯文哲住家，扣得隨身碟內帳，正追查相關金流。

▲北檢日前搜索柯文哲住家，扣得隨身碟內帳，正追查相關金流。

除了隨身碟記載1500萬元成為收賄的關鍵證據，檢廉清查沈慶京的相關金流也發現，京華城拿到建照後，沈透過旗下8家公司匯款到台北市議員應曉薇與男友掌控的5個公益組織逾4500萬元，應曉薇指示助理將錢領出，刻意製造斷點，並將款項用來支付卡債及房貸，但檢廉清查發現，其中的1500萬元流向不明，加上威京集團在京華城容積率從392%增加到840%的二階段過程，共編列4.3億元公關費，不排除柯文哲收的1500萬元即由此而來，檢廉正全力追查金流，以印證該筆帳目。

此外，沈慶京涉及的違背職務行賄罪屬1年以上、7年以下有期徒刑，只要供出實情，極可能獲得減輕其刑且獲免囚，檢方將策動他轉為汙點證人，案情恐出現新的破口，柯屆時即使認罪，也難逃被重判的命運。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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